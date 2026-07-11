Ovo je Srbin čija je glava virila iz aviona: Supruga otkrila kako mu je spasila život

Državljanin Srbije (61), kojeg je u petak na letu iz Grčke za Njemačku zamalo usisao tlak nakon što je puknuo prozor zrakoplova Ryanaira, nalazi se u bolnici gdje se oporavlja od ozljeda i šoka koje je proživio, izvijestili su grčki mediji, a prenio Kurir.rs.

Iako mu ime zasad nije objavljeno, na grčkim portalima pojavila se njegova fotografija, prenosi Telegraf.rs. Njegova supruga, koja mu je i spasila život, je pak u razgovoru za grčku televiziju Mega prepričala detalje drame.

Foto: megatv/screenshot/Telegraf.rs.

"Letjeli smo 40-ak minuta kada je odjednom puknuo prozor pored kojeg je sjedio moj muž. Sve se dogodilo u djeliću sekunde. Prozor je puknuo tijekom leta, i zbog razlike u pritisku, pola njegovog tijela završilo je vani", priča supruga. Navodi kako nitko nije znao što napraviti: "Sve je poletjelo po kabini, pale su maske za kisik. Svi su plakali."

Muškarac je srećom bio vezan sigurnosnim pojasom, a važna je bila i reakcija supruge i njihove suputnice. Odmah su uhvatile 61-godišnjaka i držale ga, a u pomoć im je pritekao i muškarac sa susjednog sjedala. "Nas dvije smo ga držale, a onda je prišao gospodin iz reda pored. Vukli smo ga za ruku, dok mu je pola tijela bilo van aviona", prisjetila se supruga.

Važnost sigurnosnog pojasa istaknula je i jedna putnica koja je svjedočila drami: "To mu je spasilo život. Glava mu je bila izvan zrakoplova. Putnice koje su sjedile pokraj njega prve su ga uhvatile i počele povlačiti natrag, a ubrzo su u pomoć priskočili i liječnici koji su se zatekli među putnicima."

Ryanair nam otkrio detalje

Podsjetimo, drama se odvijala na letu za Njemačku, na oko 5.000 metara visine. Jedna putnica ispričala je da je odjeknuo glasan prasak, "kao da je pukla guma", nakon čega su izbile kaotične scene. Ljudi su vrištali, a pale su i maske za kisik je de došlo do pada tlaka u avionu.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Net.hr u petak je od Ryanaira dobio odgovor u kojem je kompanija objasnila što se točno dogodilo.

"Zrakoplov Ryanaira koji je u petak ujutro (10. srpnja) letio iz Soluna za Memmingen ubrzo nakon polijetanja vratio se u solunsku zračnu luku nakon što se tijekom leta odvojilo prozorsko staklo. Zrakoplov je sigurno sletio, a putnici su vraćeni u terminal. Jedan putnik zatražio je liječničku pomoć, koja mu je pružena po slijetanju u Solunu", rekli su iz Ryanaira i dodali kako su osigurali zamjenski zrakoplov koji je prevezao putnike do odredišta.

Vještak za RTL Danas o nesreći

U razgovoru za RTL Danas, sudski vještak za zračni promet Tonči Peović objasnio je da do pucanja prozora u avionu najčešće dolazi zbog raspada ili otpadanja dijela s rotirajućeg motora, koji onda probije prozor koji potom puca.

"Brzine su ogromne. Svaki takav udar od 300-400 metara na sat u lice čovjeka ili u druge dijelove tijela izaziva veće traume. Temperature su oko nule na toj visini, ako ne i ispod nule, i taj hladan zrak s tako velikom brzinom može izazvati veće povrede", dodao je naš sugovornik.

Objasnio nam je i koji je dio aviona u pravilu najsigurniji. "Repni dio uglavnom je sigurniji. Sjećate se i pada JAT-ovog aviona u kojem je stjuardesa Vesna Vulović preživjela zahvaljujući tome što je sjedila u samom repu, a taj rep, kad se odvojio od trupa, imao je manju brzinu padanja nego sam trup u kojem su i motori i gorivo i sve opasne stvari koje se mogu nalaziti", objasnio je vještak.