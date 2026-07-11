Avion se srušio u grmlje, svi su poginuli: Širi se snimka, ostala je samo olupina

Deset osoba poginulo je u petak u zrakoplovnoj nesreći na Bahamima, javlja The Sun.

Društvenim mrežama šire se snimke srušenog aviona na području North Androsa iz čije se olupine širi dim.

Several people killed after Flamingo Air plane crashes in San Andros, The Bahamas, locals say. pic.twitter.com/DJ7F2XgNgg — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 10, 2026

Bahamsko Povjerenstvo za istragu zrakoplovnih nesreća izvijestilo je da je zrakoplov poletio iz Međunarodne zračne luke Lynden Pindling, nedaleko od glavnog grada Nassaua, a onda je tijekom leta "naišao na poteškoće".

Iznenada je pao s neba oko 13.00 sati i srušio se u grmlje. Nije bilo preživjelih - život je izgubilo svih devet putnika i pilot. Devet ljudi umrlo je na licu mjesta, dok je jedna osoba ozljedama podlegla u bolnici.

Dan slavlja postao dan žalosti

Let je obavljala bahamska zrakoplovna kompanija Flamingo Air, kojoj je potom privremeno suspendirana operativna dozvola.

Isti dan, kada se inače na Bahamima slavi 53. obljetnica neovisnosti, odvila su se i još dva sigurnosna incidenta, uključujući požar koji je izbio u zrakoplovu nakon slijetanja. Srećom, putnici su prije toga napustili letjelicu.

"Danas je dan slavlja, ali postao je dan žalosti. Još je jednom jedno poglavlje u povijesti naše nacije obilježeno tragedijom", kazao je premijer Philip Davis.