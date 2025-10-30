Razorna Melissa opet ojačala: Najsnažniji uragan koji sije smrt na Atlantiku ima novu metu

Uragan Melissa u četvrtak je ponovno pojačao nakon prelaska preko Bahama, nakon što je ostavio razoran trag na nekoliko karipskih otoka.

Rano u četvrtak na Bahamima je ukinuto upozorenje za uragan. Melissa se sad kreće prema sjevernoatlantskom otoku Bermudi kao uragan druge kategorije.

Bahamska vlada ranije je naredila evakuaciju šest od više od 700 otoka te države. Oko 1,5 tisuća ljudi zrakoplovima je prebačeno iz pogođenih područja prije no što je zaustavljen zračni promet.

Jamajka, Kuba i Haiti istovremeno se nose s posljedicama tog najsnažnijeg uragana ikad zabilježenog na Atlantiku.

Melissa je na Jamajci, gdje je prošla kao uragan pete kategorije, ubila najmanje devetero ljudi, prenose tamošnji mediji. Fotografije i snimke s pogođenih područja prikazuju uništene domove, poplavljene ulice i oborena stabla. Uništene su i brojne bolnice, škole, crkve i mostovi. Međunarodni aerodrom u Kingstonu u srijedu se otvorio za prve letove s pomoći, objavio je ministar prometa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izgubljeni životi i strašne štete

Najveća zračna luka na otoku, Sangster u Montego Bayu, također je oštećena, no trebala bi nastaviti s radom u četvrtak.

Američka meteorološka služba AccuWeather procjenjuje da bi šteta uzrokovana Melissom mogla iznositi između 48 i 52 milijarde dolara. Na Haitiju je ona odnijela najmanje 24 života, a traga se za njih još najmanje 18.

Pogođeni su i dijelovi istočne Kube gdje su stradale mnoge plantaže kave i banana.

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel rekao je da su najveću štetu uzrokovale poplave. U toj otočnoj državi nema smrtnih žrtava.

"Živi smo”, rekao je Diaz-Canel. "Naša pobjeda je život”.

Jedna osoba poginula je i na Dominikanskoj Republici.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovakva razorna katastrofa se ne pameti: 'Sve je sravnjeno! I kuće s betonskim krovovima'