Razorna Melissa poharala Karibe: Iza sebe ostavila poplave, štetu i najmanje 25 žrtava

Foto: Profimedia
Uragan Melissa protutnjao je u srijedu Karibima nakon što je pogodio drugi najveći grad na Kubi, uzrokujući razaranje na Jamajci i poplavljujući Haiti, gdje je poginulo najmanje 25 ljudi, prenosi Reuters. Melissa je dan ranije  pogodila Jamajku kao najjači uragan ikada koji je izravno pogodio njezine obale, s vjetrovima od 298 km/h, što je znatno iznad minimalne jačine za kategoriju 5, najjaču klasifikaciju za uragane.

Oluja nije izravno pogodila Haiti, najmnogoljudniju karipsku naciju, ali je izazvala velike kiše. Vlasti su izvijestile o najmanje 25 smrtnih slučajeva, uglavnom zbog poplava u Petit-Goaveu, obalnom gradu 64 km zapadno od glavnog grada gdje se rijeka izlila iz korita.

Na Haitiju, gdje je zbog sukoba bandi raseljeno više od 1,3 milijuna ljudi, vlasti su izjavile da je poplavljeno više od tisuću domova. Ljudi koji žive u improviziranim kampovima naveli su kako su poplave onemogućile normalno funkcioniranje, kao i da vlada i humanitarne skupine sporo dostavljaju zalihe.

Štete od uragana enormne

AccuWeather procijenio je da je Melissa samo na Jamajci prouzročila  22 milijarde dolara štete i ekonomskih gubitaka, te da bi obnova mogla trajati desetljeće ili više.

Nadalje, oko 77 posto Jamajke ostalo je bez struje.  Istodobno je glavni grad Kingston pošteđen najveće štete, dok bi se  glavna zračna luka trebala  ponovno otvoriti u četvrtak.

Snimke iz zraka pokazale su uništene kuće, otpuhane krovove, srušene električne kabele i polja prekrivena ruševinama.

Tamošnja  vlada naglasila je  da će skloništa za hitne slučajeve držati otvorenima tijekom cijelog tjedna jer ljudi nastavljaju dolaziti iz razorenih domova.

Ministar lokalne samouprave Desmond McKenzie rekao je da je primljeno preko 25.000 ljudi. "Nitko ne smije biti vraćen iz skloništa", rekao je.

Meteorolozi u AccuWeatheru rekli su da je Melissa treći najintenzivniji uragan zabilježen na Karibima, nakon Wilme 2005. i Gilberta 1988. - posljednje velike oluje koja je izravno pogodila Jamajku.

30.10.2025.
6:36
Hina
Profimedia
UraganKaribiOlujaPoplave
