Imamo odgovor Ryanaira o putniku iz Srbije kojeg je tlak napola 'isisao' kroz prozor!

Nakon nevjerojatnog slučaja u kojem je na avionu Ryanaira, koji je poletio iz Grčke prema Njemačkoj, puklo prozorsko staklo te je zbog razlike u tlaku jednog putnika djelomično "povuklo" prema van, Net.hr dobio je odgovor kompanije Ryanair o tome što se dogodilo.

Podsjetimo, grčki mediji danas su objavili da je avion poletio iz solunske zračne luke "Makedonija" prema Memmingenu u blizini Münchena.

Prema riječima jedne putnice, čuo se glasan prasak, kao da je pukla guma, nakon čega je nastao kaos. Prema njezinu svjedočanstvu, ljudi su vrištali, a pale su i maske za kisik jer je došlo do pada tlaka u avionu.

Jednog od putnika, navodno srpskog državljanina, tlak je povukao kroz razbijeni prozor. Od moguće veće tragedije spasio ga je sigurnosni pojas kojim je bio vezan, a navodno ga je grčevito držala i supruga. U pomoć su pritekli i drugi putnici. Grčki mediji navode da je zadobio opekline zbog trenja zraka te je prevezen u bolnicu. Net.hr zatražio je od Ryanaira informaciju o tome što se dogodilo.

Kompanija odgovorila što je bilo

U svom odgovoru naveli su:

"Zrakoplov Ryanaira koji je u petak ujutro (10. srpnja) letio iz Soluna za Memmingen ubrzo nakon polijetanja vratio se u solunsku zračnu luku nakon što se tijekom leta odvojilo prozorsko staklo.

Foto: Screenshot Instagram Radio thessaloniki

Zrakoplov je sigurno sletio, a putnici su vraćeni u terminal. Jedan putnik zatražio je liječničku pomoć, koja mu je pružena po slijetanju u Solunu.

Novi detalji nesreće

Kako bi se kašnjenje svelo na najmanju moguću mjeru, Ryanair je osigurao zamjenski zrakoplov koji je putnike prevezao u Memmingen. Taj je zrakoplov iz Soluna poletio u 9.53 po lokalnom vremenu."

Reuters navodi kako su lokalni mediji u Grčkoj izvijestili da se dio motora odlomio i razbio prozor, uzrokujući dekompresiju kabine i djelomično usisavanje jednog putnika kroz prozor. Dva izvora upoznata s incidentom prenijela su iste detalje Reutersu.

Drama na nekoliko tisuća metara visine

Njemački Bild navodi da je let krenuo na vrijeme, u 5.55 ujutro po lokalnom vremenu. Drama u avionu Boeingu 737-800 počela je kada je zrakoplov letio na visini od oko 6000 metara.

Jedan od putnika za Bild je posvjedočio da je nešto udarilo u prozor. "Prozor se razbio. Zatim su se aktivirale maske za kisik", rekao je.

Prema informacijama koje je dobio Bild, pilot je više puta preko razglasa uzvikivao "Hitno" dok su putnici stavljali maske. Muškarca koji je sjedio neposredno uz razbijeni prozor tlak je djelomično izvukao iz zrakoplova te su mu glava i ramena virili van.

Novinski portal Hefimerida ton Syntakton izvještava da je supruga 61-godišnjeg Srbina nekoliko minuta držala za noge prije nego što su ga drugi putnici uspjeli izvući natrag u avion. Prema službeno dostupnim podacima o letu, Ryanairov zrakoplov sletio je u Solun sat i 14 minuta nakon polijetanja. Ozlijeđeni putnik prevezen je u bolnicu.

Foto: Screenshot Instagram Radio thessaloniki

Četvero zatražilo pomoć

Prema izvješću grčkog portala skail.gr, dok je zrakoplov bio iznad Skoplja, piloti su otkrili ozbiljno oštećenje jednog od motora te su odmah promijenili kurs prema zračnoj luci "Makedonija".

Nakon što je kapetan uputio poziv u pomoć, odmah su aktivirani svi operativni protokoli zračne luke. Vatrogasna postrojba, Hitna medicinska pomoć, policija i ostale nadležne službe stavljene su u stanje pune pripravnosti, u skladu s propisanim postupcima, kako bi odgovorile na svaku moguću izvanrednu situaciju.

Zrakoplov je sigurno sletio i prevezen je u određeno područje zračne luke. Grčki portal skai.gr navodi da je sveukupno četvero putnika zatražilo pomoć, većina je puštena iz bolnice dok su jednog putnika zadržali na liječenju.