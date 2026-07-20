Srbin skoro isisan iz aviona, Ryanair: Naši zrakoplovi su sigurni, dobro ih održavamo

Irska niskotarifna aviokompanija Ryanair objavila je da su njihovi zrakoplovi sigurni nakon što je putnik iz Srbije gotovo isisan kroz prozor usred leta, kao i da su u kontaktu s njegovom obitelji.

Ljubiša Karović djelomično je isisan je naglavačke nakon što je kvar motora izazvao pucanje prozora na zrakoplovu tijekom leta iz grčkog Soluna za Memmingen u Njemačkoj.

Njegova supruga Svetlana Grković i drugi putnici spasili su 61-godišnjaka tako što su 61-godišnjaka držali za noge i n kraju za uspjeli povući natrag u kabinu zrakoplova.

"Naš tim za korisničku podršku u kontaktu je s obitelji od incidenta. Posada je odradila fenomenalan posao i vratila zrakoplov u Solun. Svi osim njih su izašli iz zrakoplova. Kabinsko osoblje i piloti su obavili sjajan posao", kazao je glavni financijski direktor Ryanair grupe Neil Sorahan, prenosi Guardian.

Ovo su prve izjave koje je kompanija javno dala o incidentu, osim one kratke neposredno nakon nezgode.

'Zrakoplovi su sigurni i dobro održavani'

Dodaje kako je prerano raspravljati o tome hoće li kompanija morati paru isplatiti odštetu dok traje istraga o incidentu.

Prošloga tjedna američki Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) najavio je da će voditi istragu o incidentu na letu u Boeingu 737 kojim je upravljala podružnica Ryanaira Malta Air.

"Pozdravljamo uključivanje NTSB-a. Provest će potpunu i neovisno istragu u kojoj ćemo sudjelovati. Naši ljudi na terenu aktivno pomažu", dodao je Sorahan, koji uvjerava putnike da se ne moraju brinuti za sigurnost njihovih letjelica.

Kaže kako ni Federalna uprava za zrakoplovstvo ni Agencija za sigurnost zrakoplovstva Europske unije, nisu zahtijevale od aviokompanije nikakve operativne promjene.

"Vrlo smo zadovoljni sigurnošću u svih naših pet zrakoplovnih kompanija koje posluju po najvišim standardima europskih zrakoplovnih propisa", navodi.

Kaže kako su u Boeingu 737 uspješno obavili stotine milijuna letova te kako su to možda i najsigurniji zrakoplovi ikad izgrađeni. "Izvrsno su održavani, a posada dobro obučena", dodaje.

Također kaže kako su rezervacije letova odlične uoči vrhunca ljetne sezone, unatoč ponovnoj eskalaciji sukoba na Bliskom istoku.