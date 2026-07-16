Možete li ispasti kroz prozor aviona i gdje je najbolje sjediti? 'Zrakoplov je mogao nestati u sekundi'

Za putnike koji se boje letenja to zvuči poput noćne more, a za većinu scenarij moguć samo u akcijskom filmu. No prošloga tjedna Ljubiša Karović iz Srbije doživio je ono od čega mnogi strahuju - zamalo je ispao kroz prozor zrakoplova usred leta.

Karović je bio na letu Ryanair-Air Malte iz grčkog Soluna kada je pored njega eksplodirao prozor na Boeingu 737-800, promjena u tlaku "isisala" mu je glavu i ramena van aviona. Njegova supruga i drugi putnici pomogli su da skroz ne ispadne i vratili ga u zrakoplov.

No, kako se to dogodilo i može li se ponoviti? Koliko su opasne ovakve nesreće i tko je od putnika najviše izložen riziku ako prozor pukne?

Na ta je pitanja u svojoj analizi odgovorio Guardian, koji je razgovarao s dr. Jasonom Knightom, višim predavačem mehanike fluida na američkom Sveučilištu u Portsmouthu i dr. Simonom Bennetom, pilotom i direktorom odjela za civilnu i sigurnosnu zaštitu na Sveučilištu u Leicesteru.

Zašto je prozor pukao?

Istražitelji nisu potvrdili detalje, no putnici tvrde da se prozor razbio nakon što su ga pogodile krhotine uslijed kvara desnog motora na oko 5000 metara. Ryanair je poručio da se zrakoplov "vratio u Solun ubrzo nakon polijetanja kada se putnički prozor otkinuo tijekom leta". Sve se dogodilo iznad Sjeverne Makedonije, gdje su vlasti rekle da se zrakoplov okrenuo "zbog problema s desnim motorom i dekompresije kabine".

Kako to da putnik nije cijeli ispao?

Putnici su medijima kazali da je Karović bio vezan sigurnosnim pojasom što je puno pomoglo. No, ulogu su igrali i drugi čimbenici. Zrakoplovi imaju male prozore pa tijelo odrasle osobe može blokirati otvor u slučaju pucanja prozora. Najjači val usisavanja tada traje kratko. "Protok zraka je nagao i prestaje kada se tlak u kabini izjednači s vanjskim tlakom", pojašnjava Knight.

Ovakvi slučajevi su jako rijetki, ali nisu bez presedana. Posljednji poznati slučaj kada je putnik djelomično isisan kroz razbijen prozor dogodio se 2018. na letu Southwest Airlinesa iz New Yorka za Dallas. Iako su ju drugi putnici povukli natrag u avion, Jennifer Riordan je umrla.

Fatalni incident s Southwestom dogodio se na sličnom modelu Boeinga 737 s mlaznim motorima proizvođača CFM, gdje se lopatica ventilatora odlomila i razbila prozor. Iako detalji na Ryanairovom letu od prošloga tjedna još nisu potvrđeni, neka izvješća sugeriraju da su dijelovi oštećenog motora razbili prozor.

A vrata Boeinga 737-Maxa eksplodirala su na letu Alaska Aira 2024. godine. Srećom, na susjednim sjedalima nije bilo putnika.

Najveći rizik nose piloti - kod njih postoji najveća šansa da budu usisani iz modernih zrakoplova kroz razbijeno vjetrobransko staklo kokpita.

Koje su šanse za preživljavanje?

U nedavnim sličnim incidentima, većina putnika je preživjela. Karović je u bolnici, a njegova supruga kaže da je krvario iz nosa i usta, da mu je teško ozlijeđena ruka te da ima opekline od trenja.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Kopilot Sichuan Airlinesa zaradio je slomljeni ručni zglob nakon što je djelomično ispao kroz prozor Airbusa A319 u Kini 2018. godine.

Nešto davnije, 1990. godine pilot British Airwaysa preživio je nakon što je vjetrobranska ploča eksplodirala ubrzo nakon polijetanja. Kolege su mislile da je mrtav, no pretrpio je teške ozljede što je na njemu ostavilo ozbiljne psihološke posljedice.

"Hipoksija je jedan od rizika, drugi je fizička trauma, a treće je psihološka trauma budući da su to šokantni događaji", pojašnjava dr. Simon Bennet, pilot i direktor odjela za civilnu i sigurnosnu zaštitu na Sveučilištu u Leicesteru. No, ovakve je incidente moguće preživjeti.

Tko je najviše izložen riziku kod pucanja prozora?

Putnici koji sjede blizu prozora i nisu vezani sigurnosnim pojasom najviše su izloženi opasnosti, posebno ako su sitnije građe i tijelom mogu proći kroz prozor. Putnici u redovima ispred i iza obično su zaklonjeni sjedalima.

Ipak, Knight uvjerava da su ovakvi slučajevi rijetki. "Vrata su puno veća od prozora, pa bi svatko blizu vrata bio u opasnosti, ali to se događa jako rijetko", navodi.

Koliko opasno može biti?

Avioni su dizajnirani da izdrže pucanje prozora, ali iznenadni gubitak tlaka i dalje može stvoriti ozbiljne probleme ako je letjelica stara i nije dobro održavana.

Trupovi starih zrakoplova mogu skupiti više manjih pukotina koje postaju velika opasnost ako nešto pogodi trup.

"Da je bio stari avion star 25-30 godina, to je moglo dovesti do drugih kvarova i eksplozivne dekompresije. Cijeli zrakoplov je mogao biti izgubljen u sekundama", rekao je Bennet.

Zašto je događaju ovakve nesreće?

Istraga će otkriti točan uzrok, no Bennet je izrazio zabrinutost zbog eksponencijalnog porasta broja aviokompanija koje imaju vanjsko održavanje i proizvodnju "Povijest nas uči da je održavanje slaba točka. Angažiranje vanjskih stručnjaka otežava kontrolu kvalitete jer je teže kontrolirati kvalitetu raspršenog sustava", istoče.

Koja je onda najbolja strategija?

Najbolja zaštita u slučaju pucanja prozora je, čini se, nošenje sigurnosnog pojasa i izbjegavanje sjedala uz prozor, posebno u redovima pored ili iza motora.