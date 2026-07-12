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HOROR U ZRAKU /

Ovo je prozor aviona kroz koji je napola 'isisan' Srbin van: Pojavile se snimke

Ovo je prozor aviona kroz koji je napola 'isisan' Srbin van: Pojavile se snimke
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Foto: Screenshot 'X'/aviationbrk

Ryanair je putnicima osigurao zamjenski avion, a nova snimka otkriva razmjere incidenta

12.7.2026.
17:26
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/aviationbrk
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Muškarcu su glava i ramena virili iz zrakoplova nakon što je tijekom leta raznesen prozor putničke kabine, a sada je objavljena i snimka oštećenog Ryanaairova aviona.

Video koji se proširio društvenim mrežama prikazuje teško oštećeno kućište jednog od motora, odnosno gondolu, iz koje nedostaje jedna lopatica. Kamera zatim pokazuje potpuno razbijen prozor kabine, kroz koji je putnika zbog naglog pada tlaka djelomično povuklo prema van.

Podsjetimo, zrakoplov je iz Soluna letio prema Memmingenu, u blizini Münchena, kada se na visini od oko 6000 metara začuo snažan prasak. U kabini je nastala panika, spustile su se maske za kisik, a pilot je okrenuo avion natrag prema solunskoj zračnoj luci.

Prema izvještajima grčkih i njemačkih medija, državljanina Srbije (61) spasili su sigurnosni pojas, supruga koja ga je držala za noge i ostali putnici koji su ga uspjeli povući natrag u kabinu. Nakon slijetanja prevezen je u bolnicu s ozljedama vrata i opeklinama.

Ryanair je u odgovoru za Net.hr potvrdio da se zrakoplov ubrzo nakon polijetanja vratio u Solun nakon što se tijekom leta odvojilo prozorsko staklo.

"Zrakoplov je sigurno sletio, a putnici su vraćeni u terminal. Jedan putnik zatražio je liječničku pomoć, koja mu je pružena po slijetanju u Solunu", naveli su iz kompanije.

Za nastavak putovanja Ryanair je osigurao zamjenski zrakoplov, dok nova snimka pokazuje razmjere incidenta koji je mogao završiti mnogo težim posljedicama.

RyanairZrakoplovProzorSnimkeAvion
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