Ljubiša o letu iz pakla u kojem je skoro isisan iz aviona: 'Imam poruku za druge putnike'

Putnik iz Srbije koji je prije 11 dana gotovo isisan kroz prozor zrakoplova na letu iz grčkog Soluna za Njemačku prvi je put progovorio o dramatičnim trenucima i borbi za život te za Guardian ispričao kako je "pravo čudo" da je ostao živ.

Ljubiša Karović (61), vlasnik tvornice aluminija u Srbiji, sjeća se eksplozije neposredno prije užasa i gromoglasnog zvuka razbijanja prozora koji ga je probudio. "Sjećam se eksplozije. To je bila buka prije kaosa, buka koju čujem kada god zatvorim oči i zaspim", govori za Guardian.

Kao podsjetnik na traumatično iskustvo, na njegovom vratu je ortoza. Bol ga i dalje proganja. Modrice na njegovoj desnoj ruci koje idu sve do pazuha i prsa svjedoče o tome da je skoro ispao kroz prozor zrakoplova usred leta i preživio.

Kaže kako je imao sreće. Ne sjeća se puno toga, no glava i vrat ga još uvijek bole. "Ali sam živ. Možda me spasio sigurnosni pojas i to što sam bio vezan. Ali možda je to sudbina. Vjerujem u Boga i zahvaljujem mu svaki dan", navodi Karović.

Ne pomišlja na ponovno putovanje avionom

Tek je nedavno pušten iz bolnice. Šok mu je nakon svega ogroman, no svjestan je kakvo je čudo to što uopće danas može govoriti o svemu. Ipak, pomisao na ponovno putovanje avionom ga zgražava.

Njegov odvjetnik Vasilis Tsiaras opisao ga je kao "žilavog oca dvoje djece" koji je "greškom ostao živ".

"Ljubiša je gledao smrti u oči. Kada je tlak u kabini pao, izbačen je kroz prozor prsima prema gore i odmah je izgubio svijest. Letio je za Njemačku na rođendan svog brata. Umjesto toga, na visini od 4550 metara završio je s glavom i desnom rukom van zrakoplova koji je letio brzinom većom od 600 kilometara na sata. Zamislite! Vidio je smrt, taj drugi svijet, i vratio se", ispričao je odvjetnik.

Liječnici kažu da će oporavak za Karovića biti spor. Mora nositi vratnu ortozu najmanje šest tjedana nakon čega će vidjeti hoće li morati na operaciju. "Postoje slike koje se vraćaju, buka eksplozije, kaos, ali želim se oporaviti. I da, mislim da zaslužujemo odštetu. Ne samo e-poruke u kojima se samo spominje promjena rezervacije leta", navodi.

Karović je na letu FR1879 sjedio u redu 11 do prozora. Njegova supruga Svetlana bila je smještena tri reda iza, na mjestu 14C.

Njoj, kao i drugim putnicima, svježe je sjećanje na trenutak kada se prozor razbio. Maske s kisikom su se spustile, uslijedilo je komešanje dok su boce i drugi predmeti letjeli. Putnici su hvatali Ljubišu i očajnički ga pokušavali uvući u zrakoplov.

"Potrčala sam tamo. Nitko nam od kabinskog osoblja nije pomogao, već putnici", rekla je supruga.

'Nisu nam ponudili pomoć'

"Jedan putnik, mislim da je Bio Albanac, je nevjerojatno postupio. Napravio je sve što je mogao da ga vrati u avion, a onda pokušao blokirati prozor - prvo torbom koja je odmah isisana, a onda i koferom. Vječno smo mu zahvalni", prisjeća se Svetlana.

Vidjeti supruga kako mu pola tijela visi iz aviona, a druga polovica je još u kabini bilo je nepodnošljivo. Sve je, kaže, trajalo oko minute i pol do dvije.

"Kažu da sam se dva puta onesvijestio i da mi je lice bilo otečeno i deformirano zbog pritiska, odnosno naleta zraka", tiho kaže Karović "Supruga me na to podsjeća", dodaje.

Aviokompanija Ryanair je u izjavi neki dan branilo svoje kabinsko osoblje kazavši da su odradili "fenomenalan posao", a putnike uvjeravaju u sigurnost svojih zrakoplova. Odvjetnik sve to osporava.

'Uvijek vežite sigurnosni pojas'

Tvrtka je kontaktirala njegovog sina koji je rezervirao let, no Ljubiša tvrdi da njega i suprugu nisu nazvali niti ponudili bilo kakvu pomoć ili podršku.

Odvjetnik ističe kako nema pritužbi na pilota, koji je brzo krenuo spuštati zrakoplov nakon gubitka tlaka u kabini. "Moj se klijent onesvijestio dva ili tri puta, jednom izvan zrakoplova kada je djelomično isisan, i dva puta unutra kada je opet izgubio svijest. Ni u jednom trenutku kabinsko osoblje nije ponudilo pomoć", navodi Tsiaras. Pozivajući se na izjave svjedoka, optužio je osoblje da je bilo paralizirano strahom.

Ryan to demantira i kaže kako tijekom dekompresije i brzog spuštanja na niže visine, svi putnici i kabinsko osoblje moraju ostati vezani i imati maske sa kisikom. Dodaju kako su mu pružili pomoć čim se letjelica spustila na sigurnu visinu. "Premjestili su ga na alternativna sjedala pored supruga i organizirali da liječnik u zrakoplovu sjedi s njima dok zrakoplov nije sigurno sletio natrag u Solun, gdje je organizirana medicinska pomoć", kazali su u izjavi za Guardian.

Nakon svega, Karović ima poruku za druge putnike: "Uvijek vežite sigurnosni pojas. Ne želim da itko prođe ono što se meni dogodilo".