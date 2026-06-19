Rezultati istraživanja: Potpora članstvu u EU-u ostaje visoka, najveća u Albaniji i na Kosovu

Europska komisija danas je objavila rezultate najnovijih istraživanja o percepciji proširenja među građanima Zapadnog Balkana, Istočnog susjedstva i Turske.

Rezultati pokazuju da je potpora pristupanju EU-u i dalje snažna u svim zemljama proširenja, pri čemu građani i dalje povezuju tješnje veze s Europskom unijom s većom sigurnošću, gospodarskim prilikama i boljim izgledima za mlađe generacije.

Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je: "Kao što pokazuju najnovije ankete, građani i građanke svih naših partnera u postupku proširenja jasno pokazuju što tješnje veze s Europskom unijom znače u praksi: snažniji mir i sigurnost, šire gospodarske mogućnosti i bolji izgledi za sljedeću generaciju".

Potpora se razlikuje među zemljama

U zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama istraživanja pokazuju da pristupanje EU-u i dalje uživa javnu potporu, iako se razine potpore razlikuju među zemljama.

Na Zapadnom Balkanu potpora je najveća u Albaniji (92 %) i Kosovu (83 %). Više od 60 % ispitanika u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini također se zalaže za pristupanje EU-u, dok potpora u Srbiji iznosi 31 %.

Očekivanja u pogledu trenutka pristupanja znatno su se povećala u Crnoj Gori, gdje 62 % ispitanika smatra da će ta zemlja pristupiti EU-u u sljedećih pet godina, u usporedbi s 39 % 2025. U Istočnom susjedstvu potpora pristupanju EU-u iznosi 71 % u Gruziji, 65 % u Ukrajini i 58 % u Moldovi. U Turskoj je 46 % ispitanika izrazilo potporu članstvu u EU-u.

Anketa o percepciji

Ankete o percepciji provedene su putem razgovora uživo od veljače do travnja 2026. Uzorak od oko 1000 pojedinaca po partnerskoj zemlji i 2400 pojedinaca u Turskoj odabran je metodom stratificiranog planiranja uzorkovanja u dvije faze.

Rezultati će pomoći u informiranju i suradnji Komisije s javnošću u partnerskim zemljama. Podupirat će i komunikaciju Komisije o napretku u procesu proširenja, među ostalim u okviru godišnjeg ciklusa izvješćivanja o proširenju.

Više informacija o rezultatima anketa o percepciji dostupno je OVDJE.