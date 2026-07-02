Posljedice toplinskog vala: Izbili požari u Francuskoj, u Nizozemskoj umrlo 480 ljudi

Vatrogasci su se u četvrtak borili s nekoliko šumskih požara koje su dodatno rasplamsali jaki vjetrovi na jugu Francuske, dok se zemlja borila sa sušnim uvjetima nakon nedavnog europskog toplinskog vala.

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez rekao je da su tri požara, od kojih su dva izbila na zapadnom rubu Marseillea, zajedno spalila 1 210 hektara.

U vrijeme kada je premijer Sebastien Lecornu u četvrtak poslijepodne stigao u Marseille na novi krizni sastanak o toplinskom valu i šumskim požarima, novi požar je izbio u blizini grada Roquemaure u području Garda, priopćili su vatrogasci Lecornuu.

Svjetska meteorološka organizacija prošlog je tjedna upozorila da bi rekordne temperature koje su zagrijavale zapadnu Europu više od tjedan dana krajem lipnja mogle pogoršati rizik od šumskih požara, s obzirom na prognozu za dugotrajne visoke temperature, vrlo nisku vlažnost i suhu vegetaciju.

Požari u Francuskoj

Najveći šumski požar buktio je u administrativnom području Aude u blizini granice sa Španjolskom, a spalio je oko 900 hektara. Lokalne vlasti rekle su da jaki vjetrovi otežavaju rad 800 vatrogasaca.

U međuvremenu, vatrogasci su gasili manji požar u Rognacu u blizini marseilleskog aerodroma i stavili pod nadzor drugi požar koji je obuhvatio 260 hektara u provinciji Lancon. Nije bilo žrtava, rekli su lokalni dužnosnici.

Oštar miris dima lebdio je nad tim područjem, a piloti na najmanje jednom letu koji je slijetao u grad uvjeravali su putnike da miris ne dolazi iz njihovog zrakoplova, rekao je svjedok za agenciju Reuters.

Dalje na istoku, u Frejusu, turističkom gradiću u departmanu Var otprilike 35 kilometara od Cannesa, više od dvije tisuće ljudi je u srijedu evakuirano iz šest kampova zbog obližnjeg šumskog požara.

Francuski meteorološki ured upozorio je da bi još jedan period ekstremnih vrućina mogao doći sljedećeg tjedna. Zdravstvene vlasti procjenjuju da je prethodni toplinski val mogao uzrokovati najmanje tisuću dodatnih smrtnih slučajeva u zemlji za vrijeme rekordnih temperatura.

Toplinski val uzrokovao 480 smtnih slučajeva u Nizozemskoj

Prošlotjedni neviđeni toplinski val uzrokovao je oko 480 dodatnih smrtnih slučajeva u Nizozemskoj, rekle su u četvrtak nizozemske zdravstvene vlasti.

Dodatni smrtni slučajevi u tjednu od 22. do 28. lipnja bili su uglavnom među osobama starijim od 80 godina. Većina ih je zabilježena na jugu i istoku Nizozemske, gdje su temperature bile najviše.

Za vrijeme toplinskog vala u Nizozemskoj su postavljeni rekordni temperaturni rekordi za lipanj, do gotovo 40 stupnjeva Celzija.

Francuska je ranije izvijestila o najmanje tisuću dodatnih smrtnih slučajeva za vrijeme toplinskog vala i rekla da će stvarni broj vjerojatno biti viši.

Znanstvenici su rekli da je toplinski val, koji je počeo 20. lipnja, bio najintenzivniji zabilježen u Europi.