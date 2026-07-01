Mbappé dostigao Messija, Meksiko srušio prokletstvo, a Norveška ispisala povijest

Dan ispunjen odlučujućim utakmicama šesnaestine finala Svjetskog prvenstva donio je očekivane pobjede favorita, ali i ispisivanje novih stranica nogometne povijesti. Francuska je demonstrirala moć protiv Švedske, domaćin Meksiko je nakon četiri desetljeća prekinuo crni niz u nokaut fazi, dok je Norveška predvođena Erlingom Haalandom ostvarila povijesni trijumf.

Reprezentacija Francuske potvrdila je status jednog od glavnih favorita za naslov prvaka uvjerljivom pobjedom od 3:0 protiv Švedske na MetLife stadionu u New Jerseyju. Iako su Šveđani dugo odolijevali, bedem je probijen u 45. minuti kada je Kylian Mbappé iskoristio dodavanje Ousmanea Dembéléa i doveo svoju momčad u vodstvo tik pred odlazak na odmor. Taj je pogodak otvorio put francuskoj dominaciji koja se nastavila i u drugom poluvremenu.

Na 2:0 povisio je Bradley Barcola u 53. minuti nakon sjajne asistencije Michaela Olisea, koji je bio jedan od ključnih igrača na terenu. Konačni udarac Šveđanima zadao je ponovno Mbappé u 74. minuti, postavivši konačan rezultat. Svoja dva nova gola, Mbappé je stigao do brojke od šest pogodaka na turniru, čime se na vrhu ljestvice strijelaca izjednačio s Argentincem Lionelom Messijem. Francuska je u potpunosti nadigrala protivnika, dominirajući u posjedu lopte i broju udaraca, te s puno samopouzdanja čeka sljedećeg protivnika, a to će biti Paragvaj.

Meksiko je u euforičnoj atmosferi legendarnog stadiona Azteca svladao Ekvador s 2:0 i tako ostvario svoju prvu pobjedu u nokaut fazi Svjetskog prvenstva još od davne 1986. godine. Domaćini su pitanje pobjednika riješili već u prvom poluvremenu. Mrežu Ekvadora načeo je Julián Quiñones u 22. minuti, da bi prednost udvostručio Raúl Jiménez u 30. minuti. Pobjeda Meksika temelji se na granitnoj obrani koja četvrtu utakmicu zaredom nije primila pogodak, što je novi nacionalni rekord na jednom Svjetskom prvenstvu.

Drugo poluvrijeme donijelo je mirniju igru u kojoj je Meksiko znalački kontrolirao rezultat. Frustracija Ekvadoraca kulminirala je u sudačkoj nadoknadi kada je Piero Hincapié dobio crveni karton zbog novog pravila koje zabranjuje pokrivanje usta tijekom verbalnih sukoba s protivnikom. Pobjedom je Meksiko osigurao dvoboj osmine finala u kojem će igrati protiv pobjednika susreta između Engleske i DR Konga, a navijači se nadaju da je ovo početak jedne velike priče.

U dramatičnoj utakmici punoj preokreta, Norveška je pobijedila Obalu Bjelokosti 2:1 i po prvi put u svojoj povijesti osigurala prolazak u osminu finala Svjetskog prvenstva. Norvežani su poveli u 39. minuti lijepim golom Antonija Nuse, no afrička momčad se nije predavala. Izjednačenje je stiglo u 74. minuti preko Amada Dialla, koji je sjajnim solo prodorom vratio neizvjesnost u susret. Ipak, kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, na scenu je stupio Erling Haaland. U 86. minuti, napadač Manchester Cityja iskoristio je priliku i laganim dodirom poslao loptu u mrežu za veliko slavlje svoje reprezentacije. Pobjedu su igrači i navijači proslavili sada već poznatim "vikinškim veslanjem", koje je postalo zaštitni znak Norvežana na ovom turniru. Pred Norveškom je sada najveći mogući izazov, jer ih u osmini finala čeka moćni Brazil.