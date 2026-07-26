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Velika noćna akcija policije: Pazite na kakve su sve vozače naletjeli, a brojka prekršaja je ogromna

Velika noćna akcija policije: Pazite na kakve su sve vozače naletjeli, a brojka prekršaja je ogromna
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Najveća koncentracija alkohola u organizmu zabilježena je kod 44-godišnjaka

26.7.2026.
13:00
danas.hr
Marko Seper/PIXSELL
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Zagrebačka policija provela je veliku noćnu akciju sa subote na nedjelju 25. na 26. srpnja. 

Tijekom provođenja preventivno-represivne akcije u prometu na području Policijske uprave zagrebačke, policijski su službenici utvrdili ukupno 425 prometnih prekršaja.

Akcija se provodi s ciljem podizanja razine sigurnosti u prometu odnosno sprječavanja počinjenja najtežih prometnih prekršaja kao što su prekršaji vožnje pod utjecajem alkohola i droga, prekoračenja dopuštene brzine, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela, upravljanja vozilom prije stjecanja prava i pod zabranom, kao i s ciljem sprječavanja i sankcioniranja drugih prometnih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.

Od 425 prekršaja utvrđeno je:

  • 199 prekršaja nepropisne brzine
  • 70 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola
  • 54 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa
  • 20 prekršaja nepropisne uporabe mobitela u vožnji
  • 82 ostala prekršaja

Drugoga dana akcije, najveća koncentracija alkohola u organizmu zabilježena je kod 44-godišnjaka koji je upravljao vozilom pod utjecajem 2,36 g/kg  alkohola u organizmu, a zaustavljen je i isključen iz prometa na Aveniji Gojka Šuška u Zagrebu.

S obzirom na broj i težinu utvrđenih prometnih prekršaja policija je ponovno pozvala sudionike u cestovnom prometu da se pridržavaju prometnih propisa.

"Vozači, razmislite! Neodgovornim ponašanjem i grubim kršenjem propisa ugrožavate ne samo svoju sigurnost već i sigurnost te živote drugih sudionika u prometu", poručili su. 

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