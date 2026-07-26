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NI TU NIJE BIO KRAJ /

Čistio tavan u Osijeku pa se šokirao što je pronašao: Policija je odmah stigla i sve riješila

Čistio tavan u Osijeku pa se šokirao što je pronašao: Policija je odmah stigla i sve riješila
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Foto: Ilustracija: David Kashakhi/Alamy/Profimedia

Molimo Vas da takva sredstva ne donosite u policijske postaje, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja, kažu iz MUP-a

26.7.2026.
10:37
danas.hr
Ilustracija: David Kashakhi/Alamy/Profimedia
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Policijska uprava osječko-baranjska objavila je vijest da im se jučer sa šireg područja Osijeka javio 55-godišnjak koji je tijekom čišćenja tavana i dvorišta pronašao jednu bombu i streljivo.

No, ni tu nije bio kraj. Uz desnu obalu Dunava, jedan je 50-godišnjak pronašao strojnicu CZ M72 B.

Čistio tavan u Osijeku pa se šokirao što je pronašao: Policija je odmah stigla i sve riješila
Foto: PU osječko-baranjska/Ilustracija

Policajac za protueksplozijsku zaštitnu bombu, streljivo i strojnicu je s mjesta pronalaska na siguran način izuzeo. 

Akcija policije

Građane su podsjetili na akciju "Manje oružja, manje tragedija - Izbacimo uljeza" koja još uvijek traje.

"Pozivamo građane, koji još u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva, da ga bez straha od sankcija prijave policiji.

Molimo Vas da takva sredstva ne donosite u policijske postaje, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja.

O namjeri predaje obavijeste nas na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslat ćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu, koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.

Dragovoljna predaja oružja vremenski je neograničena, a o svemu se dodatno možete informirati i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92", poručili su iz policije. 

PolicijaBombaStreljivoOsijekDunav
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