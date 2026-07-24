Pijani vojnici ukrali teški oklopnjak pa razbijali parkirane automobile

Dvojica britanskih vojnika uhićena su nakon što su, prema navodima britanskih medija, tijekom noći ukrala 15-tonsko oklopno vozilo Bulldog te njime izazvala kaos u vojarni Swinton Barracks u Perham Downu, koja je dio vojnog kompleksa Tidworth Garrison u Engleskoj, piše The Sun.

Incident se dogodio oko jedan sat iza ponoći, nakon što su se vojnici navodno vratili u bazu pod utjecajem alkohola. Jedan od njih sjeo je za upravljač oklopnog transportera s gusjenicama Bulldog i provozao se pristupnom cestom uz vojarne, pri čemu je udario u nekoliko parkiranih automobila.

Na snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama vidi se kako teško vojno vozilo prolazi uskom cestom i pritom gnječi osobne automobile. Najteže su stradali dostavni kombi marke Vauxhall i srebrni električni SUV MG ZS, vrijedan oko 30.000 funti, dok je više drugih vozila također oštećeno.

😱 Shock Video: Tanked-Up Soldiers Go Full Fast & Furious in Stolen Armoured Beast 🪖💥​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



Two allegedly drunken British Army engineers from 26 Engineer Regiment went full Fast & Furious in the early hours of this morning at… pic.twitter.com/x8YeoY8ySP — J Stewart (@triffic_stuff_) July 24, 2026

Vojnici uhićeni

Bulldog je oklopni transporter težak oko 15 tona, dug više od pet metara i širok gotovo tri metra. Pokreće ga motor Rolls-Roycea snage 240 konjskih snaga, a najveća brzina mu je oko 50 kilometara na sat. Vozilo je namijenjeno prijevozu vojnika na zahtjevnim terenima te za upravljanje zahtijeva najmanje dvočlanu posadu.

Unatoč silini udara, nitko nije ozlijeđen, a zanimljivo je da je oklopno vozilo ostalo potpuno neoštećeno. Nakon divljanja vozač je Bulldog uredno parkirao na parkirališno mjesto i mirno se vratio u svoju spavaonicu.

Pripadnici Kraljevske vojne policije uhitili su ga u zoru u njegovoj sobi, nakon što su ostali vojnici otkrili razmjere štete. Uhićen je i drugi vojnik koji se dovodi u vezu s incidentom.

Britanska vojska potvrdila je da su dvojica vojnika uhićena zbog događaja koji se zbio 24. srpnja te poručila kako od svojih pripadnika očekuje najviše standarde ponašanja. Dodali su da zbog istrage koja je u tijeku neće davati dodatne komentare.