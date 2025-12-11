Zbog smrti britanskog vojnika Rusija prijeti nuklearnim ratom: 'Bore se protiv nas u Ukrajini'

Propagandna mašinerija Vladimira Putina zaprijetila je da prisutnost britanskih oružanih snaga u Ukrajini predstavlja 'casus belli' (povod za rat, op.a.), odnosno povod za nuklearni udar na Ujedinjeno Kraljevstvo.

Državna televizija je kao povod za prijetnje uzela smrt britanskog vojnika Georgea Hooleyja. Pripadnik elitne Padobranske pukovnije poginuo je tijekom testiranja naoružanja, daleko od prve crte bojišnice.

"Sada je nuklearni udar na Britaniju neizbježan", rekao je propagandist Vladimir Solovjov na državnoj televiziji, piše Express.

'Britanci se bore protiv ruske vojske'

Solovjov je u emisiji razgovarao s povjesničarom Andrejem Sidorovom, koji je također jedan od Putinovih propagandista.

"Britansko ministarstvo službeno je priznalo smrt svog vojnika na aktivnoj dužnosti na ukrajinskom teritoriju", kazao je Sidorov i zatražio da rusko ministarstvo vanjskih poslova pozove britanskog veleposlanika da objasni što je britanski vojnik tamo radio.

Sidorov mu je na to odgovorio: "Pa, mogli bismo odmah pokrenuti nuklearni udar na Ujedinjeno Kraljevstvo" i dodao da ovime mogu pretpostaviti da se 'tamo nalazi britanski vojni kontingent koji se bori protiv ruske vojske'.

'Trenutno čekamo'

Solovjov je zatim upitao što ih sada sprječava da udare nuklearnim oružjem na Britance, na što je Sidorov odgovorio: "Trenutno čekamo".

Ratni fanatik Solovjov zatim je zaključio da je Rusija trebala napasti Ujedinjeno Kraljevstvo prije još tri godine jer bi 'do sada već pobijedili'.

Mirotvorci će postati mete

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u četvrtak je kazao da Britanci 'maštaju o slanju svojih trupa kao mirotvoraca u Ukrajinu'.

"Za nas će ti takozvani mirotvorci odmah postati legitimne mete. To moramo shvatiti. Već smo bili prisiljeni priznati izravno sudjelovanje britanskih trupa i specijalnih snaga u ratu protiv Rusije", rekao je Lavrov.

Dodao je i da britanska vlada više nije mogla prikriti svoju prisutnost u Ukrajini nakon što je jedan od njihovih vojnika poginuo. Tvrdi i da se protiv Rusije bori najmanje 100 britanskih vojnika.

"Naravno, izvući ćemo sve potrebne zaključke iz ove najnovije manifestacije prave prirode britanskog režima", rekao je Lavrov.

Starmer odao počast poginulom vojniku

Desetar George Hooley iz Padobranske pukovnije poginuo je u Ukrajini u 'tragičnoj nesreći', kazali su iz britanskom ministarstva obrane.

Poginuo je tako što je tek promatrao novu obrambenu sposobnost Ukrajine, daleko od prve linije.

Premijer Sir Keir Starmer odao je počast 28-godišnjem padobrancu, rekavši da je živio život “pun hrabrosti i odlučnosti”.

