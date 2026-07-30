Rijetko je, a ipak se dogodilo dva puta u nekoliko dana: 'Veće su šanse da vas grom pogodi'

NEZGODA U ZRAKU /

U samo 20-ak dana na dva putnička aviona puknulo je staklo na prozorima. Prvo je iz Ryanaira umalo ispao Srbin, a onda je avion norveške tvrtke koji je letio za Dubrovnik iz sličnog razloga prisilno sletio u Beč. Koliko su ovakvi događaji česti i imaju li putnici razloga za brigu?

Rijetko se događa, a onda se dogodilo u samo nekoliko dana dva puta. Drama u zraku zbog puknutog putničkog stakla, a nekoliko dana kasnije zbog oštećenja pilotskog stakla.

Ozljeđen je 61-godišnji Srbin. Veću tragediju spriječila je njegova supruga i putnici koji su ga uspjeli povući natrag u kabinu.

"Ekstremno male su šanse, radilo se o udaru predmeta u vanjskom dijela zrakoplova, konkretno dijelu motora koji se odlomio i probio to staklo i šanse su izrazito izrazio malo, veće šanse su da vas grom pogodi nego da sjedite upravo na tom mjestu i da se desila takva nesreća s komadom koji je probio staklo", kaže David Gerhardinger, zrakoplovni stručnjak s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu.

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