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SVE PUNO BAKLJI /

Grašo otvorio 'Trag u Beskraju' pred 30 tisuća ljudi, pogledajte trenutak kad je počeo koncert

U Veloj Luci počeo je koncert za Olivera Dragojevića, povodom obljetnice njegove smrti. Manifestacija Trag u beskraju okupila je, prema navodima organizatora, 30 tisuća ljudi.

Program je otvorio Petar Grašo. "Vjerujem da nas gleda u ovoj noći punog mjeseca", rekao je Grašo pa zapjevao "Moje prvo pijanstvo", a zatim zapjevao "Dva put san umra".

Atmosferu pogledajte u videu na vrhu članka. 

Oliverove pjesme izvodit će uz Grašu i Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković i Klapa Ošjak. 

Ovogodišnja manifestacija započela je u nedjelju koncertom na brodu Jadrolinije, na kojem su nastupili Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić uz pratnju Ante Gelo Banda. 

 

 

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29.7.2026.
22:19
Hot.hr
Trag U BeskrajuOliver DragojevićVela LukaPetar Grašo
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