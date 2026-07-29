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SJEĆANJE TRAJE /

Ecija Belošević emotivnom objavom dirnula pratitelje: 'Zauvijek ću biti tužna'

Ecija Belošević emotivnom objavom dirnula pratitelje: 'Zauvijek ću biti tužna'
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bivša voditeljica se na Instagramu prisjetila Olivera Dragojevića te priznala da joj ni nakon osam godina njegov odlazak nije postao manje bolan

29.7.2026.
14:16
Hot.hr
Luka Stanzl/PIXSELL
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Na osmu godišnjicu smrti neprežaljenog Olivera Dragojevića, Vela Luka ponovno je postala središte sjećanja i glazbe. Dok se tisuće obožavatelja okupljaju kako bi proslavili njegovu ostavštinu kroz manifestaciju "Trag u beskraju", influencerica i voditeljica Ecija Belošević (39) podijelila je s pratiteljima vrlo osobnu i dirljivu stranu sjećanja na glazbenog velikana, otkrivajući da se teško nosi s atmosferom slavlja.

Ecija, koja se trenutno nalazi u Veloj Luci sa sinom Leom, u emotivnoj je objavi priznala kako joj i nakon osam godina odlazak Olivera "toliko nema smisla". Za razliku od slavljeničkog duha koji vlada mjestom, ona osjeća duboku tugu koja je prati svake godine u ovo doba. "Ne volim biti u VL u ove dane i uvijek negdje pobjegnem inače, jer je šušur na sve strane, a za mene je Oliver uvijek bio oličenje mira i staloženosti", napisala je. Njezina povezanost s Oliverovom glazbom toliko je snažna da joj, kako kaže, njegove pjesme nemaju smisla ako ih ne pjeva on. "I živcira me i vidjeti kako se drugi vesele, jer sam ja i dalje tužna. I zauvijek ću biti tužna", iskreno je podijelila.

Osim osobnih osjećaja, Ecija je otkrila i jedno od svojih najvećih žaljenja - što nikada nije zatražila fotografiju s glazbenikom kojeg je toliko cijenila. "Uvijek mi je bilo neugodno ga žicati fotografiju, iako se on strpljivo fotografirao sa svakim strancem na cesti", napisala je, prisjećajući se njegove skromnosti i pristupačnosti.

Tijekom dana, otkrila je, ona i sin Leo prisustvovali su misi zadušnici. "Leo je zapalio svijeću i pomolili smo se za Vas", napisala je u poruci upućenoj izravno Oliveru. Svoju objavu zaključila je riječima koje odražavaju osjećaje mnogih: "Hvala vam barba Oliver na svemu. Žao mi je što niste ovdje."

Ecija BeloševićEcija IvušićOliver DragojevićTrag U Beskraju
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