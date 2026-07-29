Ecija Belošević emotivnom objavom dirnula pratitelje: 'Zauvijek ću biti tužna'
Bivša voditeljica se na Instagramu prisjetila Olivera Dragojevića te priznala da joj ni nakon osam godina njegov odlazak nije postao manje bolan
Na osmu godišnjicu smrti neprežaljenog Olivera Dragojevića, Vela Luka ponovno je postala središte sjećanja i glazbe. Dok se tisuće obožavatelja okupljaju kako bi proslavili njegovu ostavštinu kroz manifestaciju "Trag u beskraju", influencerica i voditeljica Ecija Belošević (39) podijelila je s pratiteljima vrlo osobnu i dirljivu stranu sjećanja na glazbenog velikana, otkrivajući da se teško nosi s atmosferom slavlja.
Ecija, koja se trenutno nalazi u Veloj Luci sa sinom Leom, u emotivnoj je objavi priznala kako joj i nakon osam godina odlazak Olivera "toliko nema smisla". Za razliku od slavljeničkog duha koji vlada mjestom, ona osjeća duboku tugu koja je prati svake godine u ovo doba. "Ne volim biti u VL u ove dane i uvijek negdje pobjegnem inače, jer je šušur na sve strane, a za mene je Oliver uvijek bio oličenje mira i staloženosti", napisala je. Njezina povezanost s Oliverovom glazbom toliko je snažna da joj, kako kaže, njegove pjesme nemaju smisla ako ih ne pjeva on. "I živcira me i vidjeti kako se drugi vesele, jer sam ja i dalje tužna. I zauvijek ću biti tužna", iskreno je podijelila.
Osim osobnih osjećaja, Ecija je otkrila i jedno od svojih najvećih žaljenja - što nikada nije zatražila fotografiju s glazbenikom kojeg je toliko cijenila. "Uvijek mi je bilo neugodno ga žicati fotografiju, iako se on strpljivo fotografirao sa svakim strancem na cesti", napisala je, prisjećajući se njegove skromnosti i pristupačnosti.
Tijekom dana, otkrila je, ona i sin Leo prisustvovali su misi zadušnici. "Leo je zapalio svijeću i pomolili smo se za Vas", napisala je u poruci upućenoj izravno Oliveru. Svoju objavu zaključila je riječima koje odražavaju osjećaje mnogih: "Hvala vam barba Oliver na svemu. Žao mi je što niste ovdje."