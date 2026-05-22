Ecija Ivušić o svakodnevici, poslu i tajnama ljepote: 'Savršenstvo u majčinstvu ne postoji'

Otvorena, iskrena i bez uljepšavanja: Tako o majčinstvu govori influencerica i majka dvoipolgodišnjeg dječaka, Ecija Belošević (Ivušić) (39). Dok na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz obiteljskog života, iza simpatičnih objava krije se svakodnevica puna izazova, neprospavanih noći, odricanja i neizvjesnosti koju, kako kaže, donosi odgoj djeteta snažnog karaktera. U razgovoru nam je otkrila kako ju je majčinstvo potpuno promijenilo, kako danas izgleda njezina svakodnevica te izazova koje je premostila. Dotaknula se i odnosa s partnerom Goranom, beauty rutine koju jedva stiže održavati te navika zbog kojih se osjeća dobro u vlastitom tijelu.

Majka ste dječaka od dvije i pol godine. Kažu da je ‘toddler’ razdoblje najzahtjevnije. Slažete li se?

Definitivno je izazovno, iako moram priznati da je s Leom oduvijek bilo drugačije. Čak i kao beba od četiri ili pet mjeseci bio je puno življi i nemirniji od drugih beba u mojoj okolini koje su većinom jele i spavale. Njega je stalno trebalo animirati, nositi i zabavljati, a bunio bi se iste sekunde kada me ne bi vidio. Znala sam govoriti da imam osjećaj kao da ga ljuti što još ne može hodati i jedva čeka stati na svoje noge, što je i napravio već s 11 mjeseci. Sad možete zamisliti koliko je izazovno nositi se s takvim djetetom snažne volje u 'toddler fazi'. Iznimno je fizički aktivan, tvrdoglav i uporan te teško prihvaća “ne”. S druge strane, beskrajno je maštovit, veseo, empatičan i stvarno darovit za svoju dob. Ali da je teško – teško je.

Koji su najveći izazovi s kojima se kao majka suočavate?

Moj najveći izazov bio je odbaciti perfekcionizam jer u majčinstvu on jednostavno ne postoji. Mogu se probuditi s planom za cijeli dan, ali taj plan vrlo lako propadne jer puno toga ovisi o Leovom raspoloženju, spavanju ili, ne daj Bože, bolesti. Pomirila sam se s tom vječnom neizvjesnošću i činjenicom da mi je često teže nego nekim drugim roditeljima, a da to ne znači da nešto radim pogrešno ili da sam previše popustljiva. Jednostavno sam dobila dijete jake volje i snažnog karaktera. Nadam se da će mu te osobine jednog dana pomoći u životu, ali svaka nova faza sa sobom nosi i nove izazove.

Prethodnih ste godina otvoreno progovarali o teškoćama u trudnoći. Kako vam se život promijenio otkako ste postali majka?

Meni se život potpuno promijenio otkako sam postala majka. Promijenila mi se svakodnevica, prioriteti, pogled na svijet i svi odnosi koje imam u životu. Neke sam odnose napustila, neke počela gledati potpuno drugačije, a prema svojoj majci i prijateljicama koje su prije mene dobile djecu osjetila sam novu razinu poštovanja i razumijevanja.

Najviše me ipak iznenadio osjećaj svrhe koji sam prvi put osjetila upravo kroz majčinstvo. Kao da je život tek tada dobio neki dublji smisao. Ne kažem da drugi ljudi to ne mogu pronaći kroz druge stvari, ali ja sam taj osjećaj pronašla tek kada sam postala mama.

Kako izgleda vaša svakodnevica? Čime se trenutno bavite?

Leo još ne ide u vrtić pa većinu vremena provodim s njim. Imamo čuvalicu pet sati dnevno tijekom radnog tjedna i tada odrađujem snimanja i montaže za influencerske suradnje. Trenutno radim kao influencer jer mi to najbolje odgovara uz ovakav tempo života. Od jeseni Leo kreće u vrtić pa ćemo vidjeti hoće li mi se otvoriti prostor za neke nove projekte i više kreativnosti. Iskreno, žudim za malo slobodnog vremena jer ga trenutačno zaista nemam. Sama briga o djetetu, psu i kućanstvu je full-time posao, a posao me zapravo često i razveseli i rastereti, iako zna biti vrlo intenzivno kada se nagomilaju suradnje i rokovi.

Tko je stroži roditelj: Goran ili Vi?

Definitivno ja. Vjerojatno i zato što puno više vremena provodim s Leom. Goran ga zbog posla viđa puno manje pa je normalno da to njihovo zajedničko vrijeme bude opuštenije i više “frendovsko”. Ja sam ipak ta koja mora postavljati granice kroz cijeli dan.

Nedavna objava iz Opatije prikazala je realnost odmora s bebom. Tada ste napisali “Vacation is just parenting in a different location”. Je li pojam odmora sada samo redefiniran ili zaista nema vremena za odmor?

Iskreno, u našem slučaju odmora baš i nema, pogotovo kada negdje otputujemo. Leo je iznimno aktivno i zahtjevno dijete, a kada ga maknete iz rutine njegova energija još više eksplodira od uzbuđenja i novih doživljaja. Shvatila sam da se zapravo odmorim jedino kada ostanemo doma, a da se na putovanjima dodatno umorim. Naravno da ne želimo zbog toga prestati putovati, ali sada se mentalno drugačije pripremim i ne očekujem pravi odmor. Jedina opcija za stvarni predah bila bi da povedemo dadilju sa sobom.

Kako se vaša ideja savršenog dana promijenila otkako ste majka?

Puno. Nekad bi moj savršen dan uključivao puno aktivnosti, druženja i zabave, a danas mi savršenstvo zvuči kao mir, tišina i dovoljno vremena za odmor.

Koža i kosa izgledaju vam njegovano na svim objavama. Stignete li se uz razigranu bebu i dalje posvetiti beauty rutini?

Iskreno, za kožu mogu samo zahvaliti genetici jer se ne sjećam kada sam zadnji put bila na nekom tretmanu. To bih stvarno trebala promijeniti jer godine idu, a ja se i dalje ponašam kao da imam 20. Kada vidim neku novu boru, još se iznenadim jer se u glavi i dalje osjećam jako mlado. Kod kuće odradim samo osnovni skincare, ništa pretjerano. Što se tiče kose, redovito idem frizeru pa većinu njege zapravo odrađuju oni, dok doma sve završava na pranju kose. Mislim da najviše razlike ipak radi prehrana, suplementi i općenito psihofizičko stanje.

Koji su vaši must-have proizvodi koje imate u torbici?

Suplementi, definitivno. Svi mi se smiju jer posvuda nosim šljokičastu futrolu punu suplemenata. Najčešće uzimam CoQ10 u formi ubiquinola za vitalnost, vitamin E za kožu i kosu, omega-3, glutation za energiju te magnezij glicinat i inozitol za kvalitetan san.

Kako održavate fit liniju? Je li za to zaslužna tjelovježba, prehrana, genetika ili sve zajedno?

Rekla bih da su broj jedan genetika, a broj dva prehrana. Volim jesti zdravo i raznoliko i imam sreću da prirodno ne žudim previše za junk foodom. Naravno da postoje dani kada poželim pizzu, hamburger ili Colu i tada si to bez problema priuštim jer volim slušati svoje tijelo.