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NOVI GLAZBENI PUT /

Rastanak u timu Baby Lasagne: Mihael Žipovski napustio bend i objasnio razloge odluke

Rastanak u timu Baby Lasagne: Mihael Žipovski napustio bend i objasnio razloge odluke
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Foto: Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia

Klavijaturist Mihael Žipovski nakon dvije godine zajedničkih nastupa kreće u samostalne vode, no poručuje da s dosadašnjim kolegama i dalje ostaje u odličnim odnosima

29.7.2026.
17:00
Hot.hr
Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Klavijaturist Mihael Žipovski (21) nakon dvije godine zajedničkih nastupa kreće u samostalne vode, no poručuje da s dosadašnjim kolegama i dalje ostaje u odličnim odnosima.

Nakon dvije intenzivne i uspješne godine, ekipu Baby Lasagne (31) napustio je klavijaturist Mihael Žipovski. Vijest o svom odlasku objavio je na Instagramu, a njegovu je poruku na društvenim mrežama podijelio i sam Marko Purišić, uz jednostavan crtež srca kojim je potvrdio da među njima nema nikakvih zamjerki.

Rastanak u timu Baby Lasagne: Mihael Žipovski napustio bend i objasnio razloge odluke
Foto: Screenshot/Instagram

Žipovski je objasnio kako je stiglo vrijeme za nove izazove u karijeri. U budućnosti se želi više usmjeriti na rad u studiju, autorski rad i glazbenu produkciju.

Prijateljski rastanak i novi planovi

U svojoj se objavi emotivno zahvalio ostalim članovima benda, istaknuvši da mu je bila iznimna čast dijeliti pozornicu s njima. Naglasio je da jako cijeni što su kolege imale razumijevanja za njegovu odluku te je najavio da ovo ne znači kraj njihove suradnje, već samo njezin nastavak u drugačijem obliku.

Između ostalog, otkrio je kako će ga publika moći vidjeti kao statista u nadolazećem videospotu Baby Lasagne, a rad benda ubuduće će pratiti iz publike. Na kraju se zahvalio i brojnim fanovima na podršci koju su mu pružali proteklih godina.

Baby LasagnaOdlazakPrijateljski Odnos
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