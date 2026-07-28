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Maksimir je zanijemio: Steffen obranio nemoguće i spriječio Dinamov potpuni preokret

Maksimir je zanijemio: Steffen obranio nemoguće i spriječio Dinamov potpuni preokret
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Foto: sportski.net

U 111. minuti Dinamo je imao ogromnu priliku za potpuni preokret.

28.7.2026.
22:38
Sportski.net
sportski.net
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Kakvu utakmicu gledamo na Maksimiru! Iako je Thun u prvom poluvremenu šokirao Dinamo i otišao na odmor s velikih 2:0, hrvatski prvak pokazao je karakter i uspio se vratiti u susret.

Pogocima Dion Drene Belje i Luke Kačavende Dinamo je izjednačio rezultat na 2:2 i potpuno otvorio utakmicu. Do kraja regularnog dijela rezultat se nije mijenjao pa je dvoboj otišao u produžetke, gdje se nastavila velika drama.

U 111. minuti Dinamo je imao ogromnu priliku za potpuni preokret. Miha Zajc primio je loptu u samom srcu kaznenog prostora, na poziciji s koje se teško promašuje, i izgledalo je da će lopta završiti u mreži.

Veznjak Dinama snažno je pucao prema gornjem desnom kutu, ali vratar Thuna Niklas Steffen izveo je sjajnu reakciju i spriječio siguran pogodak. Zajčev udarac izgledao je kao neobranjiv, no Steffen je fantastičnom reakcijom uspio zaustaviti pokušaj koji je išao pod samu gredu.

DinamoThunLiga Prvaka
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