Izbornika 'roštiljali' u saboru: Podbačaj na SP-u koštao posla i predsjednika saveza

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JUŽNA KOREJA /

Nevjerojatne scene dolaze nam iz Južne Koreje. Ondje se bivši izbornik nogometne reprezentacije Hong Myung-bo pred saborom ispričao za rezultate na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, na kojemu je Južna Koreja svoj put završila u grupnoj fazi.

Osim njega, bez pozicije je ostao i predsjednik samog južnokorejskog nogometnog saveza, a da stvari budu još gore, upitno je i kako je Hong dobio posao.

Neugodne scene pogledajte na vrhu videa.