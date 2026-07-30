Izbornika 'roštiljali' u saboru: Podbačaj na SP-u koštao posla i predsjednika saveza

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Vatrena stihija u Grčkoj odnijela tri života, evakuirana brojna sela: 'Bila je to noćna mora'
Nevjerojatne scene dolaze nam iz Južne Koreje. Ondje se bivši izbornik nogometne reprezentacije Hong Myung-bo pred saborom ispričao za rezultate na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, na kojemu je Južna Koreja svoj put završila u grupnoj fazi.
Osim njega, bez pozicije je ostao i predsjednik samog južnokorejskog nogometnog saveza, a da stvari budu još gore, upitno je i kako je Hong dobio posao.
Neugodne scene pogledajte na vrhu videa.