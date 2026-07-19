Zanimljiv podatak, skoro svaki treći izbornik nakon SP-a je napustio reprezentaciju

Najavljeni odlazak Francuza Didiera Deschampsa, svjetskog prvaka kao igrača 1998. i izbornika 2018. godine, povećao je na 15 broj izbornika koji iz različitih razloga neće nastaviti voditi reprezentacije s kojima su započeli Svjetsko prvenstvo.

Deschamps se u subotu oprostio "vrlo ponosan" nakon 14 godina na klupi Les Bleusa, unatoč porazu od Engleske 4-6 u utakmici za treće mjesto, u kojoj je njegova momčad nakon 0-4 na poluvremenu gotovo uspjela preokrenuti rezultat.

Niz izbornika koji su tijekom Svjetskog prvenstva napustili svoje dužnosti otvorio je Francuz tuniskog podrijetla Sabri Lamouchi, smijenjen nakon prve utakmice na prvenstvu, poslije poraza Tunisa od Švedske 5-1.

Češki izbornik Miroslav Koubek, Škot Steve Clarke, Južnokorejac Hong Myung-bo i Argentinac Marcelo Bielsa, izbornik Urugvaja, odstupili su nakon što njihove reprezentacije nisu prošle skupinu.

Argentinac Sebastian Beccacece, izbornik Ekvadora, Nizozemac Ronald Koeman i Nijemac Julian Nagelsmann napustili su dužnost nakon ispadanja u šesnaestini finala. Meksikanac Javier Aguirre, čiju je zamjenu bivšim reprezentativcem Rafaom Marquezom savez najavio još nekoliko mjeseci ranije, Portugalac Carlos Queiroz, koji je vodio Ganu, te Španjolac Roberto Martínez, izbornik Portugala, otišli su nakon ispadanja u osmini finala.

U slučaju Marokanca Jamala Sellamija, izbornika Jordana, savez je raskinuo ugovor, prema svemu sudeći sporazumno, nakon ispadanja reprezentacije u skupini, dok je hrvatski izbornik Zlatko Dalić napustio reprezentaciju poslije poraza od Portugala u šesnaestini finala nakon što mu je istekao ugovor.

Senegalac Pape Thiaw smijenjen je nakon što je njegova reprezentacija ispala u šesnaestini finala od Belgije, premda je tijekom utakmice vodila 2-0. Taj je poraz u Senegalu otvorio široku raspravu o vođenju reprezentacije.

Izbornici koji više neće voditi reprezentacije s kojima su započeli Svjetsko prvenstvo su:

Sabri Lamouchi (Tunis), Steve Clarke (Škotska), Miroslav Koubek (Češka), Hong Myung-bo (Južna Koreja), Marcelo Bielsa (Urugvaj), Sebastián Beccacece (Ekvador), Ronald Koeman (Nizozemska), Julian Nagelsmann (Njemačka), Javier Aguirre (Meksiko), Carlos Queiroz (Gana), Roberto Martínez (Portugal), Jamal Sellami (Jordan), Zlatko Dalić (Hrvatska), Pape Thiaw (Senegal) i Didier Deschamps (Francuska)