Didier Deschamps emotivan nakon posljednje utakmice na klupi Francuske: 'Nema boljeg od ovog'

Francuska nogometna reprezentacija izgubila je 6-4 od Engleske u utakmici za treće mjesto i tako su Svjetsko prvenstvo 2026. zaključili na četvrtom mjesto.

Didier Deschamps ovom se utakmicom oprostio od izborničke pozicije Francuske nakon što je na toj poziciji proveo 14 godina. "To je poraz, ali gubili smo 4:0. U prvom smo poluvremenu odigrali katastrofalno", rekao je za M6 francuski izbornik odmah nakon utakmice.

"Reagirali smo tako što smo se oslonili na svoje vrline. Imali smo dvije prilike za izjednačiti na 4:4, no pritom smo više riskirali u napadu. To je nogomet kakav možemo igrati, a ipak to nismo učinili. Moja je krivnja; očito nisam napravio ono što je bilo potrebno u prvom poluvremenu. Na kraju je to ipak bila solidna izvedba, iako poraz boli. Bilo bi bolje da smo završili kao treći. Imali smo velike ambicije na početku.

Uspjeli smo ostvariti dosta toga pozitivnog. Kiksali smo protiv Španjolske; odigrali su vrlo dobro protiv nas. Nije sve za baciti; ovdje postoji momčad s istinskom nogometnom kvalitetom. Imali smo sve potrebno za dobre rezultate. Osobno, bilo je to predivno putovanje. Osam tjedana – bilo je to krasno iskustvo", rekao je Deschamps.

"To je Svjetsko prvenstvo; nema ničeg boljeg. Nema ničeg boljeg od nošenja dresa francuske reprezentacije", rekao je emotivni Deschamps nakon utakmice.