Engleski izbornik otkrio sve što ga je mučilo nakon osvajanja brončane medalje
'Način na koji smo se nosili sa svim nedaćama uistinu je sjajan'
Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6-4 pobjedi protiv Francuske u Miamiju.
Thomas Tuchel bio je na meti kritika nakon poraza u polufinalu, ali uspio je dovesti Tri lava do prve medalje na SP-u nakon 1966. "Odigrali smo sjajno prvo poluvrijeme, a potom je uslijedilo burno drugo. Vidjela se razlika koju čini jedan dan odmora, kao i razlika u rasporedu. Doista smo iscrpljeni i prazni nakon proteklih tjedana", rekao je Tuchel odmah nakon utakmice za broncu za BBC.
"Velika pohvala i duboko poštovanje za mentalitet koji smo pokazali. Način na koji smo se nosili sa svim nedaćama uistinu je sjajan. Brinuo sam se zbog fizičkih zahtjeva utakmice. Znamo kakvu kvalitetu i brzinu posjeduje Francuska, a njihov je raspored bio znatno povoljniji; imali su manje zahtjevan put do finala. Imali su dan više za oporavak nakon polufinala, a i putovali su znatno kraće od nas.
Igrali smo na vrućini i na velikoj nadmorskoj visini. Brinuo sam se za fizičko stanje igrača. To se vidjelo u drugom poluvremenu kroz grčeve i silan umor, no nikada nisam sumnjao u naš mentalitet. Već sam to rekao: ova je momčad stvorila nešto uistinu posebno, što je ponovno i dokazala", rekao je engleski izbornik.
"Vidjeti momčad kako se ovako bori daje ti energiju. Umor će doći kasnije. Osjetit ćemo bol i sutra, kad je na rasporedu finale. Trebat će vremena da se to slegne, ali sve u svemu, to mi daje više energije nego što mi je oduzima", zaključio je Thomas Tuchel.