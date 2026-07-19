Engleski izbornik otkrio sve što ga je mučilo nakon osvajanja brončane medalje

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6-4 pobjedi protiv Francuske u Miamiju.

Thomas Tuchel bio je na meti kritika nakon poraza u polufinalu, ali uspio je dovesti Tri lava do prve medalje na SP-u nakon 1966. "Odigrali smo sjajno prvo poluvrijeme, a potom je uslijedilo burno drugo. Vidjela se razlika koju čini jedan dan odmora, kao i razlika u rasporedu. Doista smo iscrpljeni i prazni nakon proteklih tjedana", rekao je Tuchel odmah nakon utakmice za broncu za BBC.

"Velika pohvala i duboko poštovanje za mentalitet koji smo pokazali. Način na koji smo se nosili sa svim nedaćama uistinu je sjajan. Brinuo sam se zbog fizičkih zahtjeva utakmice. Znamo kakvu kvalitetu i brzinu posjeduje Francuska, a njihov je raspored bio znatno povoljniji; imali su manje zahtjevan put do finala. Imali su dan više za oporavak nakon polufinala, a i putovali su znatno kraće od nas.

Igrali smo na vrućini i na velikoj nadmorskoj visini. Brinuo sam se za fizičko stanje igrača. To se vidjelo u drugom poluvremenu kroz grčeve i silan umor, no nikada nisam sumnjao u naš mentalitet. Već sam to rekao: ova je momčad stvorila nešto uistinu posebno, što je ponovno i dokazala", rekao je engleski izbornik.

"Vidjeti momčad kako se ovako bori daje ti energiju. Umor će doći kasnije. Osjetit ćemo bol i sutra, kad je na rasporedu finale. Trebat će vremena da se to slegne, ali sve u svemu, to mi daje više energije nego što mi je oduzima", zaključio je Thomas Tuchel.