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Kylian Mbappé postavio rekord pa izjavom otkrio puno toga: 'Moram biti iskren...'

Kylian Mbappé postavio rekord pa izjavom otkrio puno toga: 'Moram biti iskren...'
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Foto: Odd ANDERSEN/AFP/Profimedia

S dva postignuta pogotka protiv Engleske Mbappé je stigao do učinka od 10 pogodaka na ovom SP-u

19.7.2026.
1:36
Sportski.netHina
Odd ANDERSEN/AFP/Profimedia
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Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6-4 (4-0) pobjedi protiv Francuske u Miamiju.

S dva postignuta pogotka protiv Engleske Mbappé je stigao do učinka od 10 pogodaka na ovom SP-u te je u odličnoj poziciji postati najbolji strijelac te tako ponoviti doseg iz Katra 2022. Sada je na vrhu ljestvice strijelaca s dva gola više od drugog Lionela Messija. Također, Mbappé je postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada je na 22 postignuta gola, dok je Messi drugi s 21.

Ipak, Mbappé još nije siguran da će biti Zlatna kopačka ovoga prvenstva. "Leo Messi će sutra zabiti. On uvijek zabije", rekao je Mbappé nakon utakmice protiv Engleske, a onda vrlo iskreno priznao koliko je razočaran što neće igrati u finalu. "Iskreno govoreći, radije ne bih bio najbolji strijelac, a da sam sutra u finalu Svjetskog prvenstva", rekao je Mbappé.

 

 

"Razumijem zašto bi neki mogli steći dojam da smo u prvom poluvremenu bili previše opušteni ili da nismo iskazali dužno poštovanje prema dresu. Osobno bih rekao da smo se jednostavno ponašali kao ljudi – a nažalost, ne možemo si priuštiti takvo ponašanje. Mislim da smo bili potpuno dekoncentrirani, a oni su nas svakako dobro prodrmali", rekao je Mbappé .

Mbappé je također postao i prvi igrač u 21. stoljeću koji je na jednom Svjetskom prvenstvu zabio dvoznamenkasti broj pogodaka.

Francuska Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijaKylian MbappeSvjetsko Prvenstvo 2026.
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