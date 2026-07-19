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OD DŽAJE DO SAKE /

Francuskoj se ovo nije dogodilo 58 godina: Tada je kobna bila Jugoslavija

Francuskoj se ovo nije dogodilo 58 godina: Tada je kobna bila Jugoslavija
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Foto: Buda Mendes/Getty images/Profimedia

Ne samo Deschamps, mnogi prije njega nisu dočekali da njihova Francuska gubi 4-0 na poluvremenu

19.7.2026.
1:15
Sportski.net
Buda Mendes/Getty images/Profimedia
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Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6-4 pobjedi protiv Francuske u Miamiju.

Engleska je nakon prvog poluvremena vodila 4-0, golove su postigli Declan Rice (3), Ezri Konsa (18) i Bukayo Saka (37, 45+1). Bilo je to gotovo nevjerojatan rezultat i nešto što Deschamps ne pamti u svojoj dugoj eri na klupi Francuske, a ovo mu je bila posljednja utakmica.

Ne samo Deschamps, mnogi prije njega nisu dočekali da njihova Francuska gubi 4-0 na poluvremenu. Bilo je ovo prvi puta od 1968. da je Francuska primila četiri pogotka u prvom poluvremenu. Posljednja reprezentacija koja je to uspjela napraviti Francuskoj je Jugoslavija koja je u kvalifikacijama za Euro 1968. pobijedila 5-1. 

 

 

Bilo je to ujedno i četvrtfinale Eura, a Jugoslavija je vodila 4-1 na poluvremenu pogocima Džajića, Musemića i dva puta Ilije Petkovića. Bila je to Jugoslavija koja je došla do finala tog Eura i izgubila od Italije. Nakon 1-1, Italija je u ponovljenoj utakmici finala pobijedila 2-0.

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