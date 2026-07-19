Francuski mediji u nevjerici nakon sramotnog poluvremena: 'Rasulo, poniženje, fijasko'

Utakmica za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026. trebala je biti utješna nagrada i dostojanstven oproštaj za izbornika Didiera Deschampsa. Umjesto toga, prvih 45 minuta protiv Engleske u Miamiju pretvorilo se u jednu od najmračnijih epizoda u novijoj povijesti francuskog nogometa. Nevjerojatan rezultat 0-4 na poluvremenu izazvao je lavinu šoka i nevjerice, a francuski mediji nisu štedjeli riječi kako bi opisali katastrofu koja se odvijala pred očima cijelog svijeta.

Portal Orange Sports utakmicu je bez oklijevanja nazvao potpunim "fijaskom", dodajući u svojemu izvještaju: "Malo finale ovog Svjetskog prvenstva je fijasko za Plave... noćna mora se nastavila". Sličan ton imao je i OneFootball, čiji je naslov na poluvremenu glasio: "Francuska-Engleska: 0-4, Plavi su poniženi!".

Njihov komentator je nakon četvrtog pogotka Engleza zaključio da su se francuski igrači već predali. "0-4 ZA ENGLESKU, OVO JE PONIŽENJE! Plavi su već spustili ruke", stajalo je u njihovom prijenosu. Osjećaj beznađa bio je opipljiv, a krajnji komentar na kraju poluvremena, "Pauza je, Plavi su u totalnom rasulu!", samo je potvrdio dubinu krize na terenu.

Foot Mercato je bio posebno direktan, koristeći naslov: "Engleska zadaje lekciju i ponižava Francusku". Nakon što je Bukayo Saka postigao četvrti gol, jedan od njihovih najslikovitijih komentara glasio je: "I četvrti za Engleze, čak su i vojnici iz Stogodišnjeg rata šokirani". Ova povijesna referenca savršeno je dočarala razmjere nacionalne sramote.

Deschamps ovo još nije doživio

U moru očaja, pojavio se i crni humor. Komentator portala 20 Minutes, nakon drugog engleskog gola, nije mogao suspregnuti sarkazam: "GOOOOOOOAAAAAAAL! E pa opet za Englesku ahahah!". Takva reakcija, na granici cinizma, vjerno je odražavala stanje duha među navijačima koji su svjedočili neobjašnjivom padu svoje momčadi. Portal Maxifoot je sažeo opći dojam navodeći da je francuska momčad bila "potpuno izgubljena u prvom poluvremenu" i "ponižena od strane Engleske", ističući nonšalantnu igru i goleme praznine u obrani.

Ono što ovaj potop čini još bolnijim jest činjenica da je bio apsolutno bez presedana u čitavoj eri Didiera Deschampsa. Kako je istaknuo Eurosport.fr, u četrnaest godina koliko je vodio reprezentaciju, nikada se nije dogodilo da njegova momčad na poluvremenu gubi s četiri gola razlike. Bio je to šokantan kraj za trenera koji je Francuskoj donio naslov svjetskoga prvaka.

Prvih 45 minuta u Miamiju ostat će zapamćeno ne samo kao loše poluvrijeme, već kao kolektivna sportska trauma, dokumentirana u stvarnom vremenu sirovim i brutalno iskrenim jezikom francuskih medija.