Ivana Knoll raspametila fanove atraktivnim izdanjem i predvidjela osvajača Svjetskog prvenstva

Ivana Knoll nedavno se vratila sa Svjetskog prvenstva koje je obilježila svojim navijačkim izdanjima. Navijači diljem svijeta okretali su glave za hrvatskom navijačicom.

Popularna Knoll Doll posljednjom objavom na Instagramu, oduševila je svoje fanove. U atraktivnom izdanju bez grudnjaka najavila je dolazak na Ibizu u svojstvu DJ-ice, a usput je i najavila pobjednika nedjeljnog finala Svjetskog prvenstva. "Ibiza, stižem!!! Slijećem u nedjelju proslaviti pobjedu!!! Tko dolazi?", napisala je na svome Instagramu Ivana Knoll i tako najavila da će Španjolska pobijediti Argentinu i osvojiti Svjetsko prvenstvo.

Knoll je osim utakmica hrvatske reprezentacije posjetila i četvrtfinale između Norveške i Engleske u kojem je dala podršku skandinavskoj reprezentaciji što se moglo vidjeli po njezinom outfitu. Nakon SP-a vraća se svome poslu DJ-ice, a u nedjelju će nakon finala zabavljati Ibizu.

Vidjet ćemo je li u pravu i hoće li uistinu Španjolci slaviti nakon finala.