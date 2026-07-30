Vatrogasci poslali apel Hrvatskoj, Tucaković: 'Sezona je teška, brinu me požari u Europi'

OPREZ I ODGOVORNO PONAŠANJE /

Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane na oprez i odgovorno ponašanje zbog novog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od izbijanja i brzog širenja požara. Upozoravaju kako u ovim uvjetima i najmanji vatra može prouzročiti požar s ozbiljnim posljedicama za ljudske živote i cijelu prirodu.

Pozvali su građane da izbjegavaju svako paljenje vatre na otvorenom te mole da se opušci, staklo i drugi predmeti ne odbacuju na otvorenom. A kako bi bili još spremniji, vatrogascima su danas stigla i pojačanja: nova vozila za gašenje šumskih požara.

Riječ je o projektu vrijednom više od 20 milijuna eura kojim će do kraja veljače iduće godine biti isporučeno ukupno 78 vatrogasnih vozila proizvedenih u Hrvatskoj.

O novim vozilima, ali i aktualnoj požarnoj sezoni razgovarali smo s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem.

Teška požarna sezona

"Sezona je još zahtjevnija u odnosu na prošlu. Do jučerašnjeg dana smo imali 7,3 posto više požara i čak 54 posto više opožarene površine. Veliki je broj požara, puno je zahtjevnih poput onih na Korčuli, Hvaru i Braču, bilo je i u Ličko-senjskoj županiji", naveo je.

Teška je bila intervencija i na Čiovu. "To je uspjeh hrvatskih vatrogasaca. Sada veliki broj tehnike, zračne i zemaljske snage uoče požar, zato imamo velike senzore, kamere, dronove, izviđača koji leti i obilazi obalu. Činimo sve da požar što prije uočimo i ugasimo", rekao je.

Priznao je da ga brine situacija s požarima u Europi koji bukte od Španjolske, Francuske do Grčke. "Ovo je vrlo teška situacija, i u Španjolskoj i Francuskoj vidimo da su to tisuće hektara izgorjelih. Gori oko velikih gradova, veliki je broj evakuiranih, ima smrtno stradalih. Imamo i nove požare u Grčkoj i Turskoj. Vrlo je teška situacija i teško ljeto, bit će posla za sve vatrogasce. Uključene su i naše snage, dali smo pomoć Francuskoj", dodao je.

Budući da je izuzetno zahtjevna sezona, napominje kako je bitno učiniti sve da do požara ne dođe. Više pogledajte u videu