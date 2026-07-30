FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VJERNICI ZGROŽENI /

Donosimo snimku s ročišta Poljaku: Pogledajte što je jedino rekao nakon vandalizma u Međugorju

'Osumnjičeni nije imao namjeru bilo koga povrijediti u konkretnom slučaju, a kako je isti po svojoj izjavi izjavio - da je samo htio da se pokaže da su vidioci prevaranti, da je Gospa đavao i da je generalno sve izmišljotina', rekla je odvjetnica osumnjičenog Poljaka

30.7.2026.
19:37
RTL Danas
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Sud BiH u Sarajevu prihvatio je prijedlog Tužiteljstva i odredio jednomjesečni istražni zatvor Poljaku koji je prekjučer u Međugorju zapalio oltar, te uz ružne poruke išarao dva Gospina kipa. 

Pritvor mu je određen zbog osnovane sumnje da je počinio više kaznenih djela, ali i zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Tereti ga se za oštećenje vjerskih objekata, izazivanje rasne i vjerske mržnje te opću opasnost koju je izazvao svojim činom.

"On je to i potvrdio, da je te radnje poduzimao, da je prije otprilike dva mjeseca s tom namjerom došao iz Poljske u Međugorje da realizira", rekla je tužiteljica Tužiteljstva BiH, Nives Kanevčev. 

"Osumnjičeni nije imao namjeru bilo koga povrijediti u konkretnom slučaju, a kako je isti po svojoj izjavi izjavio, citiram: da je samo htio da se pokaže da su vidioci prevaranti, da je Gospa đavao i da je generalno sve izmišljotina", rekla je odvjetnica osumnjičenog Poljaka, Denisa Gačanin.

"Suglasan sam s prijedlogom za određivanje pritvora i spreman sam ostati u pritvoru", poručio je osumnjičeni poljski državljanin. 

MeđugorjeVandalizamBartłomiej Włodzimierz KrakowiakIstražni Zatvor
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike