Donosimo snimku s ročišta Poljaku: Pogledajte što je jedino rekao nakon vandalizma u Međugorju

Sud BiH u Sarajevu prihvatio je prijedlog Tužiteljstva i odredio jednomjesečni istražni zatvor Poljaku koji je prekjučer u Međugorju zapalio oltar, te uz ružne poruke išarao dva Gospina kipa.

Pritvor mu je određen zbog osnovane sumnje da je počinio više kaznenih djela, ali i zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Tereti ga se za oštećenje vjerskih objekata, izazivanje rasne i vjerske mržnje te opću opasnost koju je izazvao svojim činom.

"On je to i potvrdio, da je te radnje poduzimao, da je prije otprilike dva mjeseca s tom namjerom došao iz Poljske u Međugorje da realizira", rekla je tužiteljica Tužiteljstva BiH, Nives Kanevčev.

"Osumnjičeni nije imao namjeru bilo koga povrijediti u konkretnom slučaju, a kako je isti po svojoj izjavi izjavio, citiram: da je samo htio da se pokaže da su vidioci prevaranti, da je Gospa đavao i da je generalno sve izmišljotina", rekla je odvjetnica osumnjičenog Poljaka, Denisa Gačanin.

"Suglasan sam s prijedlogom za određivanje pritvora i spreman sam ostati u pritvoru", poručio je osumnjičeni poljski državljanin.