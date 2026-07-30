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Maloljetnika koji je brutalno pretukao muškarca (31) smjestili u ustanovu gdje su i zlostavljana djeca...

Maloljetnika koji je brutalno pretukao muškarca (31) smjestili u ustanovu gdje su i zlostavljana djeca...
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Foto: Screenshot RTL Danas

U takvim situacijama postoji rizik od nasilja nad traumatiziranom djecom koja su mlađa od počinitelja

30.7.2026.
19:55
RTL Danas
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Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić oštro je reagirala i na odluku suca za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

Razlog: odlukom je maloljetnik koji je brutalno napao i ozlijedio 31-godišnjaka u Slavonskom Brodu smješten u Ustanovu socijalne skrbi u Osijeku. 

Tamo su i djeca koja su izdvojena iz obitelji zbog zlostavljanja

Pravobraniteljica i stručnjaci za djecu upozoravaju na opasnosti smještanja maloljetnika recidivista u ustanovu otvorenog tipa u kojoj borave i djeca koja su žurno izdvojena iz obitelji zbog zlostavljanja i zanemarivanja.

Dodaju da u takvim situacijama postoji rizik od nasilja nad traumatiziranom djecom koja su mlađa od počinitelja.

Ima li zatvorski sustav kapaciteta za rad s takvim maloljetnim počiniteljima nasilja pitali smo i ministra Damira Habijana. Što je rekao pogledajte u videu na vrhu članka. 

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