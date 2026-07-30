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LETEĆA OPASNOST /

Američka policija i FBI imali pune ruke posla s dronovima tijekom Svjetskog prvenstva

Američka policija i FBI imali su posla tijekom Svjetskog prvenstva s dronovima. Agencije su zaplijenile više od 700 dronova u blizini mjesta održavanja utakmica i navijačkih zona. Na dane utakmica bilo je zabranjeno upravljanje svim letjelicama u radijusu od 5 kilometara i do visine do 900 metara iznad tla oko stadiona, osim ako to izričito ne odobre kontrolori zračnog prometa. FBI je izvijestio da su dronovi zaplijenjeni u zabranjenom zračnom prostoru u svih 11 američkih gradova domaćina.

 

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30.7.2026.
21:00
RTL Danas
DronFbiAmerička PolicijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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