Američka policija i FBI imali pune ruke posla s dronovima tijekom Svjetskog prvenstva

LETEĆA OPASNOST /

Američka policija i FBI imali su posla tijekom Svjetskog prvenstva s dronovima. Agencije su zaplijenile više od 700 dronova u blizini mjesta održavanja utakmica i navijačkih zona. Na dane utakmica bilo je zabranjeno upravljanje svim letjelicama u radijusu od 5 kilometara i do visine do 900 metara iznad tla oko stadiona, osim ako to izričito ne odobre kontrolori zračnog prometa. FBI je izvijestio da su dronovi zaplijenjeni u zabranjenom zračnom prostoru u svih 11 američkih gradova domaćina.