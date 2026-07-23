Norvežani povlače ozbiljan potez zbog Trumpa: 'Previše je ljudi zabrinuto'

Norveška je najavila upućivanje žalbe FIFA-i zbog neprimjerenog ponašanja američkog predsjednika Donalda Trumpa na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u nogometu.

Nogometni savez Norveške (NFF), predvođen predsjednicom Lise Klaveness, najavio je podnošenje službene etičke prijave protiv FIFA-e. U središtu skandala je ukidanje suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu tijekom Svjetskog prvenstva, a ta odluka donesena je nakon Trumpove intervencije.

'Sklizak teren koji ugrožava nogomet'

Balogun je dobio izravni crveni karton u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, što je automatski značilo suspenziju. Međutim, nakon telefonskog razgovora između Trumpa i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, disciplinska komisija poništila je zabranu, omogućivši Balogunu nastup protiv Belgije.

Klaveness je oštro je osudila taj potez:

"Kada savijate pravila na ovaj način, nalazite se na skliskom terenu koji će cijelu igru dovesti u opasnost. Svi znamo da je na ovu presudu utjecala vanjska sila i da nije imala pravilan proces", izjavila je za The Times.

Zahtjev za priznanjem pogreške

Klaveness je dodatno izrazila zabrinutost jer je spornu odluku samostalno donio predsjednik FIFA-ine disciplinske komisije, bez konzultacija s ostalim članovima.

"Potreban nam je naš lider u FIFA-i da kaže kako je ovo bila pogreška", poručila je Klaveness.

Norveški savez sada planira ovaj slučaj pridružiti postojećoj žalbi zbog dodjele FIFA-ine Nagrade za mir Donaldu Trumpu, smatrajući da oba slučaja predstavljaju kršenje načela političke neutralnosti. Infantino je u međuvremenu branio neovisnost FIFA-inih pravosudnih tijela.

"Pokušaj da se ovo pomete pod tepih neće uspjeti jer je previše ljudi u nogometu zabrinuto zbog ovog slučaja", zaključila je predsjednica norveškog saveza.