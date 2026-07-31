Na istočno krilo NATO-a stiže 88 hrvatskih vojnika, poznatu kakvu zadaću će imati

U vojarni "Bilogora" u Bjelovaru u petak je svečano ispraćen 7. hrvatski kontingent koji odlazi u Litvu u sklopu NATO-ove aktivnosti prednjih kopnenih snaga (Forward Land Forces – FLF).

Kontingent čini 88 pripadnika Hrvatske vojske, među kojima je šest žena. Zapovjednik kontingenta je satnik Josip Peco, a hrvatski vojnici bit će smješteni u vojarni "Rukla".

U Litvi će djelovati u sastavu multinacionalne Borbene grupe pod vodstvom Savezne Republike Njemačke.

Hrg: 'Hrvatska pridonosi sigurnosti istočnog krila NATO-a'

U ime potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića pripadnicima kontingenta obratio se državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.

Poželio im je uspješno izvršavanje svih zadaća, siguran boravak u Litvi i sretan povratak kući.

"Hrvatska sudjelovanjem u NATO-ovoj aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Litvi pridonosi jačanju sigurnosti na istočnom krilu NATO-a, odvraćanju mogućih prijetnji te očuvanju mira i stabilnosti u Europi. Uvjeren sam da ćete, kao i svi hrvatski kontingenti prije vas, svoju zadaću izvršiti profesionalno, časno i dostojanstveno, na ponos Hrvatske vojske i svih građana Republike Hrvatske", poručio je Hrg.

Posebno je zahvalio obiteljima pripadnika kontingenta, istaknuvši da su upravo one "tiha snaga koja stoji iza svake uspješno izvršene vojne zadaće".

Foto: MORH

Foto: MORH

Slijede obuke i vježbe

Zapovjednik kontingenta satnik Josip Peco rekao je kako su pripadnici spremni za izvršavanje svih zadaća u međunarodnom okruženju.

Sedmi hrvatski kontingent u Litvi sudjelovat će u provedbi obuke i vježbi, jačanju interoperabilnosti te integraciji u obrambene planove Litve i NATO-a.

Oružane snage Republike Hrvatske u NATO-ovoj aktivnosti u Litvi sudjeluju od 2017. godine. Dosad je u toj misiji sudjelovalo 656 pripadnika Hrvatske vojske, među kojima je bilo 40 žena.

Cilj aktivnosti je jačanje zajedničkih sposobnosti odvraćanja i spremnosti za obranu Saveza na istočnim granicama, kao i doprinos očuvanju mira i stabilnosti.

Uz članove obitelji pripadnika kontingenta, svečanom ispraćaju nazočili su državni tajnik Branko Hrg, načelnik Personalne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga RH brigadni general Robert Suntešić, zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske brigadni general Valentin Skroza, zapovjednik Gardijske oklopno-mehanizirane brigade brigadni general Željko Marinov, zapovjednik Gardijske mehanizirane brigade brigadni general Mirko Stošić, pripadnici Oružanih snaga RH te drugi uzvanici.