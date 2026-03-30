Ministar Anušić u posjeti hrvatskim vojnicima u Litvi: 'Njihovo iskustvo zlata vrijedi'

Nakon hrvatskih vojnika u Poljskoj - Ivan Anušić obišao je i one u Litvi kako bi se iz prve ruke uvjerio u njihovu spremnost i uvjete života. Hrvatska čizma - čvrsto gazi litavskim tlom. U bazi u Rukli 81 je pripadnik hrvatske vojske i devet vojnikinja. U NATO skupini pod vodstvom Njemačke, uz Hrvate - i Nizozemci, Česi, Belgijanci i Norvežani. Ovdje su i dva kamiona Tatra čiju je nabavu Hrvatska nedavno ugovorila s Češkom. Ministar poručuje od naših vojnika - i ostali itekako imaju - što za naučiti.

"Od Hrvata mogu ovdje svi učiti ovdje je i deset pripadnika ratnih vojnih veterana Domovinskog rata njihovo iskustvo zlata vrijedi - mi imamo to iskustvo rata kao jedina država u ovoj skupini to je specifičnost vojske u uniji NATO-u i svijetu", kazao je. Više u prilogu...