Vozili smo SUV koji briše granice: Obiteljski automobil ili moćna sportska zvijer?

Toyota RAV4 već tri desetljeća postavlja standarde u SUV segmentu, a šesta generacija za 2026. godinu donosi najveću promjenu dosad – benzinske izvedbe odlaze u povijest. Novi RAV4 dostupan je isključivo kao hibrid ili plug-in hibrid, uz više snage, bolju učinkovitost i potpuno redizajniran izgled.

Na testu smo vozili najsportskiju izvedbu, RAV4 GR Sport, s ciljem da pronađemo njegove slabosti. Pokazalo se da je to bio težak zadatak. Ovaj model uspješno spaja praktičnost obiteljskog SUV-a i vozne osobine koje će zadovoljiti i zahtjevnije vozače.

GR Sport već izgledom jasno odudara od standardnog RAV4. Agresivniji odbojnici, velika crna maska hladnjaka, sportski detalji, stražnji spojler i ekskluzivni 20-inčni aluminijski naplatci daju mu upečatljiv i dinamičan karakter. Unutrašnjost prati isti recept – sportska sjedala s crvenim šavovima, perforirani kožni upravljač s GR oznakom, aluminijske papučice i modernizirana središnja konzola stvaraju premium atmosferu, bez žrtvovanja praktičnosti.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje nove Toyote RAV4 <<<

Brojke ne otkrivaju cijelu priču

Testni model pokretao je 2,5-litreni samopunjivi hibridni sustav ukupne snage 194 KS, uparen s e-CVT mjenjačem. Ubrzanje do 100 km/h traje 7,7 sekundi, no brojke ne otkrivaju cijelu priču. Elektromotor pruža trenutan okretni moment pa su međuubrzanja vrlo uvjerljiva, dok je e-CVT znatno uglađeniji nego u prijašnjim generacijama. Toyota je dodatno poboljšala zvučnu izolaciju i čvrstoću karoserije, pa automobil djeluje profinjeno čak i pri snažnijim ubrzanjima.

GR Sport nije dobio samo više snage, već i dorađenu šasiju. Tvrđi ovjes, precizniji upravljač i sustav koji aktivno raspoređuje kočenje između kotača osiguravaju stabilnost i smanjuju naginjanje u zavojima. Rezultat je iznenađujuće agilna vožnja za SUV težak više od dvije tone.

Unatoč sportskom karakteru, RAV4 ostaje iznimno praktičan. Samopunjivi hibrid ne zahtijeva punjenje na utičnici, a u gradskoj vožnji često koristi električni pogon, čime značajno smanjuje potrošnju. Tijekom testa, uz dominantnu vožnju u Sport načinu rada, prosjek je iznosio oko sedam litara na 100 kilometara, što je vrlo dobar rezultat s obzirom na masu i performanse vozila.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje nove Toyote RAV4 <<<

Sve što možete poželjeti za 57.000 eura

Najveća zamjerka odnosi se na tvrđu plastiku na pojedinim dijelovima armature i središnje konzole, čija tekstura lako skuplja prašinu. Iako je kvaliteta izrade na tradicionalno visokoj Toyotinoj razini, u automobilu vrijednom više od 57.000 eura očekivali bismo nešto profinjenije materijale.

S tehnološke strane novi RAV4 donosi potpuno digitalnu instrumentnu ploču od 12,3 inča i 12,9-inčni multimedijski zaslon s novim operativnim sustavom. Sučelje je brzo i intuitivno, uz bežični Apple CarPlay i Android Auto, dok su fizičke tipke za klimu i glasnoću zadržane, što olakšava svakodnevno korištenje.

Toyota RAV4 GR Sport uspješno spaja štedljivost, praktičnost i sportski karakter u jedan vrlo uvjerljiv paket. Početna cijena novog RAV4 iznosi 45.200 eura, dok testirani GR Sport stoji 57.335 eura. Nije jeftin, ali nudi gotovo sve što se može poželjeti od modernog obiteljskog SUV-a – uz tek poneku mrlju prašine na armaturi.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje nove Toyote RAV4 <<<