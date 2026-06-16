Ovaj SUV ima ljepotu i dušu: Pravi lijek za dosadu, ali s važnom uputom za korištenje

Alfa Romeo se vratio. Rečenica je to koju smo čuli i napisali nebrojeno puta, gotovo svaki put kad bi iz Milana stigao neki novi model. No, s Tonaleom se čini da je ovoga puta stvar ozbiljnija. Nakon godina čekanja, prvi je to potpuno novi model marke nakon sjajnog Stelvia i prvi koji ulazi u svijet elektrifikacije.

Smješten u vjerojatno najnemilosrdniji segment tržišta, onaj kompaktnih premium SUV vozila, Tonale na svojim elegantnim ramenima nosi teret ogromnih očekivanja. Mora zadovoljiti vjerne Alfiste, one kojima je benzin u krvi, ali i privući potpuno novu generaciju kupaca kojima je važnija povezivost od zanošenja stražnjeg kraja.

Zadatak je, blago rečeno, herkulovski. A mi smo na testu imali verziju 1.5 sa 174 konjske snage u blago hibridnom izdanju i bogatoj opremi Sport Speciale, da vidimo je li Alfa uspjela pomiriti naizgled nepomirljivo.

Foto: Bojan Terglav

Dizajn kao snažan adut

Krenimo od najočitijeg. Dizajn. Da se automobili ocjenjuju isključivo po izgledu, Tonale bi vjerojatno pokupio sve nagrade i pobjegao s njima u suton. Dok njemačka konkurencija često igra na sigurno, Alfa je stvorila automobil koji izaziva emocije. Prednji kraj je čista agresija u najljepšem talijanskom pakiranju. Prepoznatljiva "Trilobo" maska i oštra, trodijelna LED Matrix svjetla daju mu predatorski pogled od kojeg se ledi krv u žilama.

Foto: Bojan Terglav

Bočna linija je napeta i mišićava, s kratkim prevjesima i fantastično pogođenim 20-inčnim aluminijskim naplatcima koji savršeno popunjavaju blatobrane. Jedini dio oko kojeg se vode rasprave jest stražnji kraj, čija tanka svjetlosna linija koja se proteže cijelom širinom vozila nekima nije sjela idealno. No, o ukusima se ne raspravlja, a cjelokupni dojam je da je Tonale jedan od najljepših, ako ne i najljepši automobil u svojoj klasi. U moru sivih i bezličnih kutija, on je dašak svježeg zraka, umjetničko djelo na kotačima.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Unutrašnjost nastavlja u istom tonu, predstavljajući ogroman korak naprijed za marku. Vozača dočekuje sportski kokpit usmjeren prema njemu. Digitalni instrumenti od 12,3 inča smješteni su u prepoznatljive "Cannocchiale" (dalekozor) okvire, a središnji zaslon osjetljiv na dodir od 10,25 inča pokreće Uconnect 5 sustav, jedan od boljih na tržištu.

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Pohvalno je što su u Alfi odoljeli trendu potpunog izbacivanja fizičkih tipki pa su kontrole klimatizacije ostale odvojene i jednostavne za korištenje u vožnji. Kvaliteta materijala je osjetno bolja nego prije, s više mekih površina na dodir, premda se, kako primjećuju i neki inozemni testovi, niže na vratima i u stražnjem dijelu kabine još uvijek može pronaći tvrđa plastika. Ipak, sve djeluje čvrsto i dobro sastavljeno, bez škripanja i cvrčaka koji su znali pratiti starije modele.

Foto: Bojan Terglav

Posebna priča su ogromne aluminijske poluge za izmjenu brzina fiksirane na stupu upravljača. Izgledaju fantastično i pružaju sjajan osjećaj, no njihova veličina ima i manu: vozači s manjim rukama morat će se malo pomučiti da dosegnu ručice žmigavaca i brisača smještene iza njih.

Foto: Bojan Terglav

Srce koje kuca u dva različita ritma

Ispod haube našeg testnog modela nalazio se 1,5-litreni četverocilindrični turbo benzinac uparen s 48-voltnim blagim hibridnim sustavom. Ukupna snaga iznosi 174 konjske snage, a za prijenos na prednje kotače zadužen je sedmerostupanjski automatski mjenjač s dvostrukom spojkom. Na papiru, brojke su sasvim pristojne: ubrzanje do stotke za 8,5 sekundi i maksimalna brzina od 212 km/h. No, u praksi, priča je nešto kompliciranija i tu dolazimo do one 'važne upute za korištenje' iz naslova. Naime, duša ovog automobila stanuje u malenom okruglom prekidaču na središnjoj konzoli – slavnom Alfinom DNA selektoru načina vožnje.

Foto: Bojan Terglav

U zadanim načinima rada, 'Natural' (N) i 'Advanced Efficiency' (A), Tonale se ponaša prilično tromo. Odziv na papučicu gasa je mlak, s osjetnom zadrškom, a mjenjač kao da se premišlja prije nego što odluči prebaciti u niži stupanj prijenosa. Hibridni sustav omogućuje puzanje u gužvama i parkiranje samo na struju, što je uglađeno i tiho, ali čim zatražite malo više snage, osjećaj je kao da ste probudili medvjeda iz zimskog sna - treba mu trenutak da se razbudi. Mnogi bi vozači u ovim postavkama mogli ostati razočarani, pitajući se gdje se skrila sportska duša jedne Alfe.

A onda okrenete prekidač udesno, u položaj "Dynamic" (D). I dogodi se čarolija. Automobil se u potpunosti transformira. Odjednom, odziv na gas postaje trenutan i oštar, upravljač, koji je u normalnom načinu rada vrlo lagan, dobiva na težini i pruža daleko više povratnih informacija, a mjenjač drži motor u višim okretajima i mijenja brzine munjevito. Cijeli automobil postane življi, napetiji i spremniji za akciju.

Foto: Bojan Terglav

Tek u ovom modu Tonale pokazuje za što je stvoren i pruža onaj osmijeh na licu koji se od Alfe i očekuje. Zvuk motora postaje grlatiji i, iskreno, fantastičan za jedan relativno mali turbo motor. Zbog ove transformacije, većinu od sedam dana testa proveli smo upravo u dinamičnom načinu rada. A potrošnja? Iznenađujuće dobra, iako nam je bila znatno veća od deklariranih 5,8 litara. Unatoč forsiranju i vožnji po svim tipovima cesta, od gradskih gužvi do autoceste i otvorenih zavoja, prosjek se zaustavio na 7,7 litara na 100 kilometara, što je zaista pohvalan rezultat. Iako, treba reći kako smo, vozeći se isključivo na otvorenoj cesti, dosezali i prosjek od 5,4 litre.

Foto: Bojan Terglav

Vožnja koja liječi dušu

Kada je cesta ispred vas zavojita, shvatite zašto Alfa Romeo ima poseban status. Unatoč tome što je povišeni SUV, Tonale se vozi uistinu jako dobro. Njegov najjači adut je upravljač. S omjerom od 13,6:1 najizravniji je u klasi, što znači da su i najmanji pomaci volana dovoljni za brzu promjenu smjera. Precizan je, pruža dobar osjećaj za ono što se događa s prednjim kotačima (pogotovo u Dynamic modu) i ulijeva ogromno povjerenje. Podvozje s MacPherson arhitekturom na obje osovine savršeno je uravnoteženo. Naginjanje u zavojima je minimalno, a automobil s lakoćom mijenja smjer, skrivajući svoju masu i povišeno težište. Ponaša se više kao povišeni kompakt nego kao klasični SUV.

Za zaustavljanje se brinu snažne Brembo kočnice koje grizu odlučno i ne pokazuju znakove umora. Sve to zajedno stvara jedno iznimno zabavno i agilno iskustvo vožnje koje je teško pronaći kod konkurencije. Nije na razini jedne Giulije, naravno, jer zakoni fizike se ne mogu prevariti, ali za jedan SUV s prednjim pogonom, Tonale je pravi vozački automobil.

Iako je podvozje sportski podešeno, udobnost nije u potpunosti žrtvovana. Na manjim neravninama je doduše nešto tvrđi, pogotovo s velikim 20-inčnim kotačima, ali vrlo dobro upija veće udarce i ne umara na dužim putovanjima. Buka vjetra pri višim brzinama je primjetna, ali ne i pretjerana. Ono što mu nedostaje u profinjenosti pogonskog sklopa u usporedbi s najboljim njemačkim rivalima, Tonale nadoknađuje čistim vozačkim angažmanom.

Foto: Bojan Terglav

Cijena karaktera

Alfa Romeo Tonale nije bez mana. Prostor na stražnjoj klupi je tek prosječan, a viši putnici mogli bi imati problema s prostorom za glavu. Prtljažnik blagog hibrida s 500 litara je vrlo konkurentan, no u kabini bi moglo biti više praktičnih pretinaca.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

I naravno, tu je onaj neodlučan karakter pogonskog sklopa koji zahtijeva stalnu upotrebu Dynamic načina rada za pravo iskustvo.

Ono što moramo svakako napomenuti je gotovo nečujni mehanizam električnog otvaranja i zatvaranja prtljažnika kakav još nismo imali prilike (ne)čuti.

Cijena također nije niska. Osnovna verzija kreće od 37.990 eura, dok je naš bogato opremljeni testni model dosegnuo cijenu od 50.635 eura. (Od dodatne opreme izdvojimo boju Glorious crvenu, Paket Techno, Alfa ovjes s amortizerima s dvostupanjskim ventilima, LED Matrix adaptivna svjetla te Harman ardon premium ozvučenje). Ovakva cijena Tonalea smješta direktno u ring s etabliranim igračima poput Audija Q3, BMW-a X1 i Volva XC40.

Foto: Bojan Terglav

Na kraju, Alfa Romeo Tonale je automobil koji se kupuje srcem, a ne kalkulatorom. On je injekcija stila i karaktera u segmentu koji često pati od uniformiranosti. Ako tražite najprostraniji, najtiši ili najracionalniji izbor, vjerojatno ćete potražiti negdje drugdje. Ali ako tražite automobil s dušom, koji će vam svaki put izmamiti osmijeh kad ga pogledate i koji će svaku zavojitu cestu pretvoriti u igralište, onda je Tonale, uz obavezno korištenje 'D' načina, terapija koju si trebate propisati.