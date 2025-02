Alfin Junior će vas naučiti ponovno voljeti! Sportski DNK i talijanski dizajn u srcu

"Naučite ponovno voljeti", glavna je misao iza novog Alfa Romeo Juniora, prvog sportskog urbanog vozila ove legendarne talijanske marke koji je istovremeno posveta gradu u kojem je sve počelo.

Duhovni nasljednik Alfinih legendarnih modela MITo-a i Giuliette originalno se trebao zvati Milano, no zbog zakonskih ograničenja koja zabranjuju naziv gradova u imenima proizvoda, model je dobio ime Junior.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sportski duh na gradskim ulicama

Alfa Romeo se ovim automobilom vraća na "bojno polje" B SUV segmenta i nastoji osvojiti mlade kupce urbanog sportskog duha svojim sportskim DNK-om i prepoznatljivim talijanskim dizajnom.

Foto: Danas.hr

Foto: Danas.hr

Junior, koji je u utorak predstavljen hrvatskoj javnosti, napravljen je na uspješnoj i provjerenoj, ali dorađenoj Stellantisovoj platformi, prvenstveno u području ovjesa sa čvršćim stabilizatorima, prilagođenom letvom upravljača s izravnijim prijenosom za bolje i preciznije upravljanje, kočnicama s većom snagom kočenja i prilagođenom odzivnosti pogonskih motora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sa svojih 4,17 metara dužine savršen je za gradske ulice, a istovremeno dovoljno stabilan za veće brzine na autocestama. Prtljažnik nudi 400 litara u električnoj i 415 litara u hibridnoj izvedbi, što ga čini vrlo praktičnim.

Coupeovski dizajn

Alfa Romeo je u dizajn Juniora utkala pravi sportski duh. Iako pripada B SUV segmentu, vanjski oblik ima pomalo coupeovski karakter. Posebno se ističe bočna elegantna linija koja dodatno dolazi do izražaja u kombinaciji s crnim krovom. Karakteriziraju ga padajuća linija krova i položeno stražnje staklo te strmo odrezan stražnji kraj koji odaje dojam snage, a inspiriran je nekim automobilima iz 60-ih godina prošlog stoljeća kada su se takvi dizajni koristili za poboljšanje aerodinamike.

Osim toga, prednji dio dajem agresivnosti i dinamike prednjim dijelom vizualno nižim u odnosu na stražnji.

Alfa nije zaboravila svoj prepoznatljiv identitet pa su prednja i stražnja svjetla zadržala svoj karakteristični 3+3 dizajn koji je postao zaštitni znak marke, kao i poznatu rešetku s prednje strane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Danas.hr

Foto: Danas.hr

Foto: Danas.hr

Juniorova unutrašnjost slijedi vanjski dizajn, ali s naglaskom na vozača. Cijela kontrolna ploča i komande su na dohvat ruke kako vozača ništa ne bi spriječilo da uživa u vožnji, a poseban dojam daje čak osam boja ambijentalnog osvjetljenja oko rubova instrumente ploče, središnje konzole i bočnih izvora ventilacije. U kabini vozači mogu uživati u ambijentalnom osvjetljenju koje nudi čak osam različitih boja, dok instrumenti spajaju modernu tehnologiju s tradicionalnim elementima.

Zanimljivo je da Junior dolazi s ugrađenim pomoćnikom s umjetnom inteligencijom – Chat GPT-om. Tu je i aplikacija za upravljanje funkcijama vozila, kao što su provjera lokacije, daljinsko planiranje rute ili upravljanje punjenjem kod električnih verzija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Danas.hr

Unutrašnjost nudi tri različite opcije, svaka s različitim razinama komfora. Osnovni Icona model dolazi s volanom presvučenim eko-kožom, dok verzija Spiga nudi crno-crvene tkanine i umjetnu kožu.

Foto: Danas.hr

Za one koji traže vrhunski sport, tu je Corsa s oblogama od alkantare, volanom presvučenim kombinacijom kože i alkantare te sportskim sjedalima.

Električne i hibridna verzija

Od sigurnosnih sustava tu su prednji radar za automatsko kočenje u sekundi, autonomna vožnja drugog stupnja te prednja kamera kao i prepoznavanje biciklista i pješaka. Olakšanje kod pariranja nude 360 parkirni senzori i kamera za vožnju unazad te upozorenje za vozila u mrtvom kutu.

Junior dolazi u šest boja karoserije: Bijela, Glorious crvena, Stone siva, Crna, Siva i Plava, a kupci mogu birati među pet različitih dizajna naplataka. Tu su tri različite razine opreme – Core, Speciale i Veloce – kao i mogućnost odabira između hibridnog i dvije inačice električnog pogona s istim baterijama kapaciteta 54 kWh.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hibridna verzija nazvana Ibrida nudi benzinca s elektromotorom integriranim u mjenjač s dvostrukom spojkom i 136 konjskih snaga. Može postići najveću brzinu od 206 kilometara na sat, a do stotke iz mirovanja može stići za 8,9 sekundi. Karakterizira ju inicijalno ubrzanje, manevriranje i parkiranje te spora vožnja u koloni u električnom načinu, kao i manevriranje pri malim brzinama u električnom načinu.

Električna inačica sa 156 konjskih snaga može potegnuti do 150 kilometara na sat, a do stotke dolazi za svega devet sekundi. Druga, jača električna inačica, ujedno najsportskija verzija Veloce, ima 280 konjskih snaga i do stotke može doći za manje od šest sekundi uz maksimalnu brzinu od 200 kilometara na sat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Danas.hr

Cijena se kreće od 28.490 eura za najpovoljniju verziju hibrida, dok najjači električni model Veloce doseže cijenu od 46.690 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska pri dnu EU po broju električnih auta: 'Nije do tehnologije, ljudi teško mijenjaju navike'