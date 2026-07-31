Uhićena glamurozna influencerica zbog ubojstva policajca: Pomagala u organizaciji likvidacije?

Brazilska influencerica Evellyn Dantas uhićena je zbog sumnje da je pružala logističku potporu skupini osumnjičenoj za brutalno ubojstvo umirovljenog policijskog narednika Antônia Anilda Alvesa. Zločin je pokrenuo veliku policijsku akciju tijekom koje je ubijeno pet osumnjičenika, a uhićeno još šest osoba, piše Daily Star.

Umirovljeni policijski narednik Antônio Anildo Alves (56) ubijen je u srijedu poslijepodne u brazilskom gradu Mãe do Rio, nedaleko od supermarketa. Prema informacijama policije, upao je u zasjedu, a napadači su na njega ispalili više hitaca. Preminuo je na mjestu događaja.

Istražitelji vjeruju da su napad izvela četvorica osumnjičenih koji su nakon pucnjave pobjegli sivim automobilom Citroën C4 Cactus.

Velika policijska akcija završila smrću pet osumnjičenika

Ubojstvo je pokrenulo opsežnu policijsku operaciju u kojoj su postavljene blokade na cestama, provedene racije i pojačane ophodnje diljem regije. Istraga je vrlo brzo usmjerena prema navodnoj umiješanosti organizirane kriminalne skupine.

Tijekom akcije pet osumnjičenika navodno je zapucalo na policajce koji su ih pokušali uhititi. Policija je uzvratila vatru, a svih pet muškaraca je poginulo.

Osim toga, uhićeno je još šest odraslih osoba, dok je jedna maloljetna djevojka privedena.

Influencerica osumnjičena za logističku pomoć

Evellyn Dantas istražitelji sumnjiče da je pružala logističku pomoć osobama uključenima u planiranje i izvršenje ubojstva.

Na Instagramu je prati više od 22 tisuće ljudi, a profil joj je ispunjen fotografijama na kojima pozira u glamuroznim izdanjima, ističući frizuru, šminku i modne kombinacije.

Prema navodima policije, sumnje protiv nje dodatno su ojačale nakon analize razgovora pronađenih na mobilnim telefonima zaplijenjenima tijekom istrage. Upravo su poruke, tvrde istražitelji, pomogle rekonstruirati kretanje osumnjičenika prije i nakon likvidacije te identificirati osobe povezane sa zločinom.

Pronađeno oružje, streljivo i droga

Dosadašnjom istragom policija je zaplijenila više komada vatrenog oružja, streljivo i drogu te identificirala još nekoliko osoba za koje se sumnja da pripadaju istoj kriminalnoj organizaciji.

Istraga se nastavlja, a policija pokušava utvrditi motiv ubojstva, preciznu ulogu svakog osumnjičenika te pronaći preostale članove skupine za koje vjeruje da su sudjelovali u planiranju i izvršenju likvidacije.