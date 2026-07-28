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'IMAM JOŠ TRI DANA' /

Tiktokerica (49) s Alzheimerom odabrala eutanaziju, njezina posljednja poruka slama srca

Tiktokerica (49) s Alzheimerom odabrala eutanaziju, njezina posljednja poruka slama srca
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Foto: TikTok/Screenshot

Popularna Tiktokerica se nakon dugogodišnje borbe s bolesti odlučila za medicinsku pomoć pri umiranju

28.7.2026.
16:43
Hot.hr
TikTok/Screenshot
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Kanadska TikTok kreatorica Rebecca Luna, koja je hrabro dokumentirala svoju borbu s ranim Alzheimerom, preminula je u 49. godini nakon što se odlučila za medicinsku pomoć pri umiranju (MAID). Vijest je potvrdila njezina obitelj na njezinom TikTok profilu.

 

Tiktokerica (49) s Alzheimerom odabrala eutanaziju, njezina posljednja poruka slama srca
Foto: Screenshot/TikTok

'Imam još tri dana'

U videu snimljenom neposredno prije smrti, Rebecca Luna mirno objašnjava svoju konačnu odluku. Iako je ranije odgađala termin iz medicinskih i pravnih razloga, otkrila je da je posljednja promjena bila isključivo njezin izbor. "Osjećam se neugodno, nesigurno i užasno u svom tijelu", rekla je u kameru.

 

@wheredidbecsgo ❤️ #love #goodbye #sad #community #dementia ♬ original sound - wheredidbecsgo

 

Opisala je razgovor sa svojim liječnikom za palijativnu skrb koji ju je podsjetio da je to njezina odluka i trenutak da stavi sebe na prvo mjesto. "Pitao me kad bih odabrala otići da je to u potpunosti moj izbor. Odgovorila sam: 'Sada'", ispričala je Luna. Nakon toga, bolnica je pronašla slobodan termin za nadolazeću subotu. "Imam još tri dana", zaključila je u poruci koja je dirnula tisuće ljudi.

Podijeljene reakcije i kontroverze

Objava njezine smrti i posljednje poruke izazvala je lavinu reakcija koje su duboko podijelile javnost. Dok su mnogi izrazili sućut i podršku njezinoj odluci, hvaleći njezinu hrabrost, drugi su je oštro osudili. "Božja volja je tko živi i umire", "Samoubojstvo je kukavičluk" i "Zašto se nije borila malo duže?", samo su neki od osuđujućih komentara.

Rasprava je odraz šire društvene debate koja se vodi u Kanadi, gdje je medicinska pomoć pri umiranju (MAID) legalizirana 2016. godine. Broj ljudi koji se odlučuju na ovaj korak neprestano raste, a zakon je i dalje predmet kontroverzi. Rebeccina priča dodatno je naglasila složenost Alzheimerove bolesti s ranim početkom, rijetkog oblika koji pogađa osobe mlađe od 65 godina i za koji se vjeruje da ima jaču genetsku komponentu.

 

TiktokInfluencericaEutanazija
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