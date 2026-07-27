Optužila supruga za pedofiliju na TikToku: Manje od dva tjedna kasnije - ubio ju je

Influencerica i TikTok kreatorica Sara Gilson tragično je preminula nakon što ju je, prema navodima policije iz Owasse u američkoj saveznoj državi Oklahomi, usmrtio njezin suprug Jeremiah Duffey (48), koji se na društvenim mrežama predstavljao kao Shawn Duffey. Nakon ubojstva, počinio je samoubojstvo.

Tragedija se dogodila svega manje od dva tjedna nakon što je Gilson na TikToku objavila video u kojem je supruga javno optužila za pedofiliju. Na toj društvenoj mreži pratilo ju je više od 30.000 ljudi.

Bio prijavljen zbog sumnje na spolno zlostavljanje maloljetnice

Naime, 10. lipnja Gilson je zatražila hitnu zaštitnu mjeru protiv Duffeyja, koja joj je istoga dana i odobrena. Policija ju je prethodno obavijestila da je njezin suprug dan ranije prijavljen zbog sumnje na spolno zlostavljanje maloljetne djevojčice.

Dan prije podnošenja zahtjeva za zaštitnu mjeru, jedna djevojčica i njezin roditelj prijavili su policiji da je Duffey, koji je bio trener njezine košarkaške ekipe, tijekom školskog događaja neprimjereno dodirivao maloljetnicu. Prema navodima policije, djevojčica je majci ispričala i da joj je slao poruke, pozivao je u hotelsku sobu tijekom košarkaškog turnira te joj nudio novac kako bi šutjela o svemu. Drugi trener navodno je svjedočio incidentu, odmah reagirao i obavijestio roditelje.

Policija je priopćila da postoje tvrdnje kako se Duffey tijekom duljeg razdoblja na sličan način ponašao prema istoj djevojčici, i to na području više saveznih država te u različitim policijskim jurisdikcijama. Slučaj je proslijeđen Uredu američkog državnog odvjetnika, a osumnjičeni je u međuvremenu pobjegao.

Dobio zabranu prilaska

Gilson je 11. srpnja na TikToku objavila video u kojem je, prateći popularni trend inspiriran Netflixovim dokumentarcima, napisala: "Pripremam se za trenutak kada Netflix objavi dokumentarac o mom uskoro bivšem suprugu za kojeg sam upravo saznala da je pedofil." U opisu videa dodala je: "Voljela bih da se šalim."

Prema sudskim dokumentima okruga Tulsa, zaštitnom mjerom Duffeyju je bilo zabranjeno približavanje Gilson i njezinu domu na manje od 90 metara. U zahtjevu za zaštitu navela je i da njezin suprug posjeduje vatreno oružje, da je prijetio samoubojstvom te da je nakon prijave nestao.

Do kobnog događaja došlo je u noći 23. srpnja. Policija je oko 23:16 zaprimila poziv zbog obiteljskog nasilja. Tijekom razgovora dispečeri su čuli ženski vrisak, a zatim i zvuk nalik pucnju. Pokušaji ponovnog uspostavljanja kontakta bili su bezuspješni.

Nakon ubojstva počinio samoubojstvo

Nedugo potom dječak je iz susjedove kuće nazvao hitne službe i rekao da mu je očuh upucao majku. Dolaskom na mjesto događaja policajci su pronašli tijela Sare Gilson i Jeremiaha Duffeyja. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o slučaju ubojstva i samoubojstva.

Nakon tragedije sin je privremeno stavljen pod zaštitnu skrb, a potom predan ocu. Gilson je iza sebe ostavila i 15-godišnju kćer.

Za njezinu djecu pokrenuta je kampanja na platformi GoFundMe, u kojoj se Sara opisuje kao predana majka.

"Sara je bila nevjerojatna majka. Njezina djeca bila su središte njezina svijeta i sve što je radila bilo je zbog njih. Silno ih je voljela, naporno radila kako bi im osigurala život i sanjala da im pruži najbolju moguću budućnost", stoji u opisu kampanje.