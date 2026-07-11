FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VOZAČI, OPREZ! /

Kilometarske kolone vozila na autocestama, na A1 prometna nesreća

Kilometarske kolone vozila na autocestama, na A1 prometna nesreća
×
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Vozače na A1 dodatno usporava i vozilo u kvaru u tunelu Plasina, gdje se u smjeru Dubrovnika vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat

11.7.2026.
9:59
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Emica Elvedji/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Višekilometarske kolone stvaraju se na autocestama prema Jadranu, na pojedinim dijelovima ima zastoja ili se vozi usporeno, izvijesito je Hrvatski autoklub (HAK) nešto prije 10 sati ujutro.  

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, nakon prometne nesreće između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, stvorila se kolona duga oko tri kilometra.

Na istoj autocesti, između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, promet se odvija usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje.

Vozače na A1 dodatno usporava i vozilo u kvaru u tunelu Plasina, gdje se u smjeru Dubrovnika vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Gužve su i na autocesti A2 Zagreb – Macelj, gdje je kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona duga oko tri kilometra.

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac kolona od oko dva kilometra stvorila se na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera čvora Buzin prema moru. Na istoku zemlje, od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila također je duga oko dva kilometra.

Pojačan promet bilježi se i na Krčkom mostu. U smjeru otoka kolona se proteže od čvora Šmrika, dok se prema kopnu čeka od Omišlja.

Problema ima i na državnim cestama. Na državnoj cesti DC1, u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić, promet se odvija u kolonama uz povremene zastoje.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) pojačan je promet na prilazima turističkim središtima, gdje se također povremeno stvaraju zastoji.

HAK vozačima savjetuje dodatan oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cestama te strpljenje zbog pojačanog turističkog prometa.

HakPrometGužveA1A3
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike