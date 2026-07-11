Kilometarske kolone vozila na autocestama, na A1 prometna nesreća

Višekilometarske kolone stvaraju se na autocestama prema Jadranu, na pojedinim dijelovima ima zastoja ili se vozi usporeno, izvijesito je Hrvatski autoklub (HAK) nešto prije 10 sati ujutro.

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, nakon prometne nesreće između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, stvorila se kolona duga oko tri kilometra.

Na istoj autocesti, između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, promet se odvija usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje.

Vozače na A1 dodatno usporava i vozilo u kvaru u tunelu Plasina, gdje se u smjeru Dubrovnika vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Gužve su i na autocesti A2 Zagreb – Macelj, gdje je kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona duga oko tri kilometra.

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac kolona od oko dva kilometra stvorila se na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera čvora Buzin prema moru. Na istoku zemlje, od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila također je duga oko dva kilometra.

Pojačan promet bilježi se i na Krčkom mostu. U smjeru otoka kolona se proteže od čvora Šmrika, dok se prema kopnu čeka od Omišlja.

Problema ima i na državnim cestama. Na državnoj cesti DC1, u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić, promet se odvija u kolonama uz povremene zastoje.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) pojačan je promet na prilazima turističkim središtima, gdje se također povremeno stvaraju zastoji.

HAK vozačima savjetuje dodatan oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cestama te strpljenje zbog pojačanog turističkog prometa.