Drama na naplatnim kućicama u Zadru: Vatra progutala automobil

Na naplatnim kućicama Zadar Istok na autocesti A1 u srijedu je izbio požar osobnog automobila, zbog čega su na mjesto događaja odmah upućene žurne službe, doznaje eZadar.

Foto: eZadar/Vatrogasci 193

Na intervenciji su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zadar te vatrogasci Hrvatskih autocesta (HAC) iz baze Sveti Rok, koji su požar u kratkom roku stavili pod kontrolu i spriječili njegovo daljnje širenje.

Prema zasad dostupnim informacijama, nema podataka o ozlijeđenim osobama, dok uzrok izbijanja požara još nije poznat. Očevid će utvrditi okolnosti koje su dovele do zapaljenja vozila, a više informacija očekuje se nakon službenog izvješća nadležnih službi.