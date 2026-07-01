Drama na naplatnim kućicama u Zadru: Vatra progutala automobil
Na intervenciji su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zadar te vatrogasci Hrvatskih autocesta (HAC) iz baze Sveti Rok
Na naplatnim kućicama Zadar Istok na autocesti A1 u srijedu je izbio požar osobnog automobila, zbog čega su na mjesto događaja odmah upućene žurne službe, doznaje eZadar.
Na intervenciji su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zadar te vatrogasci Hrvatskih autocesta (HAC) iz baze Sveti Rok, koji su požar u kratkom roku stavili pod kontrolu i spriječili njegovo daljnje širenje.
Prema zasad dostupnim informacijama, nema podataka o ozlijeđenim osobama, dok uzrok izbijanja požara još nije poznat. Očevid će utvrditi okolnosti koje su dovele do zapaljenja vozila, a više informacija očekuje se nakon službenog izvješća nadležnih službi.