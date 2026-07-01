FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRZA INTERVENCIJA /

Drama na naplatnim kućicama u Zadru: Vatra progutala automobil

Drama na naplatnim kućicama u Zadru: Vatra progutala automobil
×
Foto: eZadar/Vatrogasci 193

Na intervenciji su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zadar te vatrogasci Hrvatskih autocesta (HAC) iz baze Sveti Rok

1.7.2026.
17:44
Tajana Gvardiol
eZadar/Vatrogasci 193
VOYO logo
VOYO logo

Na naplatnim kućicama Zadar Istok na autocesti A1 u srijedu je izbio požar osobnog automobila, zbog čega su na mjesto događaja odmah upućene žurne službe, doznaje eZadar.

Drama na naplatnim kućicama u Zadru: Vatra progutala automobil
Foto: eZadar/Vatrogasci 193

Na intervenciji su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zadar te vatrogasci Hrvatskih autocesta (HAC) iz baze Sveti Rok, koji su požar u kratkom roku stavili pod kontrolu i spriječili njegovo daljnje širenje.

Prema zasad dostupnim informacijama, nema podataka o ozlijeđenim osobama, dok uzrok izbijanja požara još nije poznat. Očevid će utvrditi okolnosti koje su dovele do zapaljenja vozila, a više informacija očekuje se nakon službenog izvješća nadležnih službi.

SamozapaljenjeAutomobilAutocestaA1Naplatne Kućice
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike