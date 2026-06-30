Zapalilo se vozilo na A1: Stvorile se kolone, pogledajte o kakvoj je gužvi riječ
Kolona je duga oko dva kilometra, a na fotografiji koju nam je poslala čitateljica vidi se o kakvoj je gužvi riječ
Požar je u utorak poslijepodne izbio na vozilu na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Krpani u smjeru Zagreba, javlja Hrvatski autoklub (HAK).
HAK dodaje da se vozi po dva prometna traka.
Kolona je duga oko dva kilometra, a na fotografiji koju nam je poslala čitateljica vidi se o kakvoj je gužvi riječ.
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HAK također upozorava da se ne usporeno vozi na dionicama gdje traju radovi, gdje su mogući zastoji i vožnja u koloni, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na splitskom području te na pojedinim dionicama državne ceste DC1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću.
"Zbog radova do 18:00 sati višekratno se zaustavlja promet na autocesti A7 u zoni čvora Učka (u oba smjera) na ulazno - izlaznim krakovima u maksimalnom trajanju do pet minuta", također je izvijestio HAK.