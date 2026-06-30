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Objavljeni detalji teške nesreće Osijeka: Vozač napravio kobnu grešku

Objavljeni detalji teške nesreće Osijeka: Vozač napravio kobnu grešku
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Foto: SiB.hr

Iz osječkog KBC-a izvijestili su da se dvije osobe nalaze u životnoj opasnosti. Očevidom je utvrđeno da je 34-godišnjak iz Vukovara upravljao osobnim automobilom, ali da brzinu kretanja vozila nije prilagodio gustoći prometa

30.6.2026.
12:17
Hina
SiB.hr
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Sedam osoba ozlijeđeno je u prometnoj nesreći u nedjelju popodne u Divošu kod Osijeka, u kojoj su sudjelovala tri vozila, a zbog izazivanja nesreće bit će prijavljen 34-godišnji vozač osobnog automobila iz Vukovara, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska policija.

Iz osječkog KBC-a izvijestili su da se dvije osobe nalaze u životnoj opasnosti. Očevidom je utvrđeno da je 34-godišnjak iz Vukovara upravljao osobnim automobilom, ali da brzinu kretanja vozila nije prilagodio gustoći prometa.

Kako bi izbjegao udar u vozilo ispred sebe naglo je skrenuo ulijevo, na traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera, pa je prednjim dijelom svoga vozila udario u prednji dio osobnog automobila, kojim je upravljao 19-godišnjak iz Ernestinova. 

Nakon udara automobil 34-godišnjeg vozača odbačen je u desno, pri čemu je udario u zaustavljeni automobil s kojim je upravljala 33-godišnja vozačica iz Vinkovaca, dok je automobil 19-godišnjaka od siline udara odbačen u odvodni kanal.

Hospitalizirani u KBC-u Osijek

Sedmero ozlijeđenih prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek radi pružanja liječničke pomoći, a ozlijede će biti poznate nakon završene liječničke obrade. 

Po utvrđivanju težine ovih ozljeda, protiv 34-godišnjeg vozača bit će podnesena odgovarajuća prijava zbog izazivanja prometne nesreće s ozlijeđenim osobama.

Tridesetčetverogodišnji vozač i 33-godišnja vozačica nisu bili pod utjecajem alkohola, dok 19-godišnjeg vozača zbog zadobivenih ozljeda nije bilo moguće alkotestirati.

U vozilu 33-godišnjakinje nalazilo se dvoje putnika, koji su koristili sigurnosni pojas, dok se u vozilu 19-godišnjaka nalazilo pet putnika koji nisu koristili sigurnosni pojas.

Slijedi daljnje postupanje policijskih službenika radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće, napominju u policiji.

Prometna NesrećaPolicijaOsijek
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