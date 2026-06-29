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KOLAPS KOD RUGVICE /

Kaos na A3: Teška nesreća zatvorila autocestu, kolone se protežu kilometrima

Kaos na A3: Teška nesreća zatvorila autocestu, kolone se protežu kilometrima
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Foto: Net.hr

Usporedno se vozi i na A1, također zbog nesreće, kao zagrebačkom obilaznicom

29.6.2026.
19:50
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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Zbog prometne nesreće na autocesti A3 u potpunosti je prekinut promet između čvorova Rugvica i Ivanić Grad u smjeru Lipovca. Stvorila se kilometarska kolona. 

Prema podacima Hrvatskog autokluba, promet je prekinut, a vozači se preusmjeravaju obilaznim pravcem preko čvora Rugvica, županijskih cesta 3070, 3034, 3074 i 3041, Etanske ceste te državne ceste DC43 do čvora Ivanić Grad.

Zbog nesreće kolona između čvorova Zagreb istok i Rugvica u smjeru Lipovca duga je oko pet kilometara. U suprotnom smjeru, prema Zagrebu, promet se odvija zaustavnim trakom, a između čvorova Ivanić Grad i Rugvica stvorila se kolona od oko tri kilometra.

Nesreća i na A1, vozi se usporeno

Problema u prometu ima i na drugim dijelovima autocesta.

Na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2, na 71. kilometru u smjeru Zagreba, zbog prometne nesreće vozi se uz ograničenje brzine.

Otežano se prometuje i na zagrebačkoj obilaznici (A3), između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca, gdje se nakon prometne nesreće promet odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine.

Na državnoj cesti DC3 između Varaždina i Gornjeg Kuršanca također je zabilježena prometna nesreća pa se vozi uz privremenu regulaciju prometa.

Dodatni oprez potreban je i na autocesti A2 Zagreb – Macelj, gdje je na čvoru Zabok uočena srna na kolniku, zbog čega je uvedeno ograničenje brzine.

HAK upozorava da je promet pojačan na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama te na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te prate upute prometne signalizacije.

Prometna NesrećaAutocestaA3RugvicaLipovica
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