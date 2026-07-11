Strašna nesreća kod Požege, poginuo vozač Audija: 'Čuli smo strašan prasak'

U teškoj prometnoj nesreći tijekom noći na subotu, 11. srpnja, na državnoj cesti između Požege i Pakraca, u mjestu Kujnik, poginuo je muškarac.

Informaciju o tragediji potvrdili su iz Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave požeško-slavonske.

Kako piše portal Požega.eu, vozač Audija daruvarskih registarskih oznaka kretao se iz smjera Požege prema Pakracu. U jednom je trenutku sletio s kolnika i udario u betonski most. O silini udarca svjedoče fotografije automobila, koji je nakon nesreće potpuno uništen.

Audi je vozio muškarac star oko 50 godina, koji je preminuo na mjestu nesreće.

Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci, a DVD Brestovac na Facebooku je objavio uznemirujuće fotografije na kojima se vidi da je prednji dio automobila potpuno smrskan.

Foto: Pozega.eu

Mještani koji su prvi priskočili u pomoć ispričali su kako ih je probudio snažan udarac.

Foto: Pozega.eu

"Čuli smo strašan prasak koji nas je probudio. Izašli smo iz kuće i zatekli teško oštećen automobil izvan ceste. Pokušali smo pomoći vozaču i izvući ga iz vozila, ali nismo uspjeli. Ubrzo su stigli i drugi prolaznici, a potom vatrogasci i ekipa Hitne medicinske pomoći. Nažalost, vozaču nije bilo spasa. Nije davao znakove života i pretpostavljamo da je od siline udara preminuo na mjestu", ispričali su očevici.

Foto: Pozega.eu

Stanovnici Kujnika tvrde da vozači na toj dionici često voze prebrzo te da su prometne nesreće na tom dijelu ceste česte.

"Ovdje se vozi kao da je autocesta. Brzine su velike, a nesreće nisu rijetkost. Bilo je samo pitanje vremena kada će se dogoditi ovakva tragedija", rekla je jedna od vidno potresenih mještanki.

Foto: Pozega.eu

Policija provodi očevid koji bi trebao utvrditi okolnosti ove tragične nesreće.