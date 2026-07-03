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POLICIJA NA TERENU /

Tragedija na Viru: Muškarac poginuo u nesreći s quadom, drugog hitno prevezli u bolnicu

Tragedija na Viru: Muškarac poginuo u nesreći s quadom, drugog hitno prevezli u bolnicu
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Foto: Net.hr

Na mjestu nesreće provode očevid

3.7.2026.
17:08
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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Jedan muškarac poginuo je u petak, 3. srpnja, oko 14.40 sati u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na otoku Viru.

Žurne službe odmah su izašle na mjesto događaja.

Prema prvim informacijama, u prometnoj nesreći sudjelovao je jedan quad, odnosno četverocikl. U nesreći je ozlijeđen još jedan muškarac, koji je prevezen u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći.

Policija na mjestu događaja provodi očevid.

Prometna NesrećaPoginuliVirQuad
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