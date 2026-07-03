Tragedija na Viru: Muškarac poginuo u nesreći s quadom, drugog hitno prevezli u bolnicu

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Na mjestu nesreće provode očevid
Jedan muškarac poginuo je u petak, 3. srpnja, oko 14.40 sati u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na otoku Viru.
Žurne službe odmah su izašle na mjesto događaja.
Prema prvim informacijama, u prometnoj nesreći sudjelovao je jedan quad, odnosno četverocikl. U nesreći je ozlijeđen još jedan muškarac, koji je prevezen u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći.
Policija na mjestu događaja provodi očevid.